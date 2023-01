De oorlog in Oekraïne vraagt om een nieuw nationaal narratief

De oorlog in Oekraïne raakt Nederland. We voelen de gevolgen van de wapenleveranties aan Oekraïne, de economische sanctiepakketten jegens Rusland, de vele Oekraïense vluchtelingen en de stijgende energieprijzen.

Met het neerhalen van de MH17 boven Oekraïne, in 2014, kwam voor veel Nederlanders het conflict voor het eerst de huiskamer binnen. Maar de huidige oorlog is onderdeel van een veel groter en langduriger ‘hybride’ conflict: een strategie waarmee Rusland bewust op vele fronten de confrontatie aangaat met het Westen. Hybride conflictvoering bestaat uit een geïntegreerde inzet van diplomatieke, informatieve, militaire, economische, financiële en juridische middelen. Nederland zal op die manier nog lang last hebben van deze oorlog.

Ontwrichting van het Europese huishoudboekje

Nederland is juridisch gezien geen partij in deze oorlog en volkenrechtelijk niet verplicht Oekraïne bij te staan; dat land is immers geen lid van de Navo of de EU. Maar hoewel het volkenrechtelijk niet hoeft, is Nederland wel degelijk gerechtigd Oekraïne bij te staan, in het kader van de in artikel 51 van het VN-Handvest vastgelegde collectieve zelfverdediging van Oekraïne. Bovendien is steun voor het afweren van de Russische agressie een concrete bijdrage aan de handhaving van de internationale rechtsorde, die ook Europa beschermt.

Afgelopen jaar waren Nederlanders eensgezind in hun afwijzing van de oorlog. Indrukwekkend was de grote steun aan de Oekraïense bevolking, inclusief de talloze hulpacties. Er was draagvlak voor de steunpakketten voor Oekraïne en relatief grote steun voor de sanctiepakketten tegen Rusland. Maar deze steun is niet vanzelfsprekend. Zeker niet als enig perspectief uitblijft.

Terecht heeft de Nederlandse regering zich politiek en moreel gecommitteerd aan dit conflict. Nederland steunt Oekraïne waar mogelijk: militair, economisch en humanitair. Maar de onvoorspelbaarheid en onbedoelde neveneffecten − zoals de langdurige ontwrichting van het huishoudboekje van de Europese (en Nederlandse) bevolking − blijven veelal onbenoemd. De regering moet hierover meer duidelijkheid verschaffen.

Uithoudingsvermogen

Dit conflict vraagt om een groot uithoudingsvermogen. Het zal meer en meer ten koste gaan van economisch kwetsbare groepen in Europa en Nederland. En Poetin zal op de onzekerheid inspelen en energie inzetten als wapen. Hoe dodelijk gaat dit wapen zijn?

Met zijn toespraak in het Amerikaanse Congres gaf president Zelenski aan dat hulp aan Oekraïne geen liefdadigheid is. Het is eigenbelang, voor Amerika én Europa. De omverwerping van de vrije democratische orde dient te worden tegengegaan. Dat kan alleen door Oekraïne te steunen. De Oekraïense oorlog moet worden gezien als een vorm van forward defence: een diplomatieke en militaire sprong voorwaarts, waarmee we de Russische imperialistische ambities zullen moeten breken.

De toekomst is ongewis. Dat vraagt veel van het vertrouwen van de Nederlandse bevolking. De regering moet helderheid verschaffen over de toekomst en richting van de steun aan Oekraïne. Een duidelijke toelichting op de achtergronden van deze oorlog en de hybride dreigingen vanuit Rusland kan het draagvlak voor politieke keuzes versterken.

Weerbaarheid

Dit conflict vraagt om een nieuw nationaal narratief. Weerbaarheid is daarbij het codewoord. De regering moet blijvend zoeken naar draagvlak voor militaire, economische en humanitaire steun aan de Oekraïense bevolking. Tegelijk dient de regering te anticiperen op de maatschappelijke gevolgen van de oorlog in Nederland, en te investeren in bestaanszekerheid en solidariteit in Europa.

Alleen zo kunnen wij het Oekraïense volk blijvend de steun bieden waarop zij rekenen. Alleen zo kunnen wij onszelf wapenen tegen de Russische imperiale ambities die onze vrije samenleving proberen te ontwrichten.

