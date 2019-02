De oogst aan grimmige brexit-metaforen wordt almaar rijker

Geef ons het scherpst van de snede, ga elkaar welbespraakter te lijf dan ooit, wij noteren de verbale salvo’s van de right honourables graag – heerlijk, die Britse debatcultuur.

Voorlopig retorisch hoogtepunt: het Britse parlement als de bemanning van de Titanic die besluit een duidelijke signaal af te geven aan de ijsberg: ga opzij. Treffender kan de superieure naïviteit van de Britse politieke klasse niet beschreven worden. Men is eruit, en nu wordt de werkelijkheid vriendelijk verzocht zich aan te passen. Want anders – ja, wat dan?

Geen deal

“Geen deal is beter dan een slechte deal,” zegt Theresa May steeds, in de verwachting dat de EU uiteindelijk wel zal zwichten voor dat dreigement. Ze overspeelt haar hand, zegt Jonathan Powell, ooit stafchef van Tony Blair. Onderhandelen is iets anders dan dreigen jezelf voor het hoofd te schieten als je je zin niet krijgt. “Voor je het weet zegt de tegenpartij: Ga je gang.”

Het hele brexit-proces, dat begon met het roekeloze uitschrijven van een referendum door David Cameron, verraadt een zekere onserieusheid. Politiek als voortzetting van de kostschool, bevolkt door Oxford-vriendjes die zich door het leven heen bluffen. Die vaststelling is van The Economist, geen links blad, dat spreekt van een ‘chumocracy’.

Ik vertaal het maar even als ‘corpsballocratie’. “Een in zichzelf gekeerde kliek die groepslidmaatschap waardeert boven competentie en zelfvertrouwen boven ervaring.” De Britten hebben daarin een lange traditie en die dreigt nu henzelf de das om te doen; kon een wereldvreemde bestuurselite vroeger ongestraft blunderen in de koloniën, inmiddels is hun speelveld gereduceerd tot het eigen erf.