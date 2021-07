De onwil om mondiaal terrorisme te begrijpen is levensgevaarlijk

De Amerikanen zijn druk met zich terugtrekken uit Afghanistan. President Biden wil dat de klus geklaard is vóór elf september, twintig jaar na de aanslagen op het WTC en het Pentagon. Terugtrekking onverrichterzake, want de Taliban hebben alweer flink terrein gewonnen in het land en plegen nog geregeld aanslagen. De internationale coalitie heeft het terrorismevirus niet kunnen uitroeien.

Kort na Afghanistan vielen de Amerikanen Irak binnen. Het Saddam Hoessein-virus werd platgeslagen, maar het DNA bleef leven in zijn getrouwen. Slordig, want nu kon het virus muteren tot een nieuwe, bijzonder dodelijke variant: IS. Dat wist net als Al-Qaida Europa te bereiken met een reeks aanslagen in onder meer Brussel, Parijs, Berlijn en Nice­­, zo intens gruwelijk dat de herinnering eraan ons nog lang in nachtmerries en angstvisioenen zal blijven bezoeken.

Laat ze maar lekker wegrotten

Inmiddels is IS verslagen, maar opnieuw is de omgang met het DNA van het virus slordig. De Europese opstelling ten aanzien van voormalige strijders en sympathisanten van IS valt samen te vatten als: laat ze maar lekker wegrotten in Iraakse kerkers of in Koerdische kampen. Oogkleppen op, ver weg is ver weg.

We weten inmiddels hoe gevaarlijk die houding is. Toch volharden we erin, ook in Nederland. Nederlandse Syriëgangers die nu gevangen­­ zitten in het Midden-Oosten, moeten we niet hierheen halen, vindt de Tweede Kamer. Ze hebben hun recht op het Nederlanderschap verspeeld, is de gedachte, alsof de monsters daarmee acuut niet meer bestaan, alsof ze oplossen in het vacuüm genaamd ‘buiten onze landsgrenzen’.

Het treffendst werd deze gedachtegang twee jaar geleden verwoord door voormalig VVD-kamerlid Antoinette Laan. IS’ers moesten volgens haar maar berecht worden in Syrië of Irak, waar de misdaden gepleegd zijn. “Als ze daar de doodstraf krijgen, dan is dat een gevolg van hun eigen daden. Dat hebben zij aan zichzelf te wijten.” Dit is, getuige het recente­­­ debat over het terughalen van IS-vrouwen naar Nederland, nog steeds het VVD-standpunt. Vrij vertaald: we zijn tegen de doodstraf in Nederland, maar in Syrië is de doodstraf prima.

Een cadeau­tje aan IS-verdachten

De Nederlandse rechtspraak wordt door rechtse partijen voorgesteld als een cadeau­tje aan IS-verdachten, vanwege de lage straffen die zij kunnen krijgen. Dat is een onzuivere weergave van het probleem, want dan deugt de rechtspraak op zichzelf dus niet en zou je je als politicus dáár op moeten richten.

Een correcte rechtsgang is ook historisch van belang. Kijk naar oorlogen uit het verleden: samenlevingen en slachtoffers zijn vaak vele decennia bezig te begrijpen wat er precies gebeurd is, geen detail is onbelangrijk. Begrijpen is niet hetzelfde als begrip opbrengen voor de monsterlijke praktijken van de daders. Begrijpen doen we voor onszelf – en voor onze toekomst. De onwil om mondiaal terrorisme te begrijpen is levensgevaarlijk.