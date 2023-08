De onvermoede voordelen van een balkon

Een vriend van mij is pas verhuisd naar een appartement bij een stadspark. Een positieve verandering. Had hij in zijn vorige flatwoning, in het centrum, weinig tot geen contact met de buren, nu kent hij al drie à vier bewoners bij naam. Het geheim: een balkon.

In zijn vrije tijd zit hij steeds buiten en dat leidt tot allerlei fijne gesprekken. Passanten stoppen graag voor een praatje, want mijn vriend heeft een open uitstraling. Zelf woon ik ook in de stad, en ik heb dezelfde ervaring. Als ik in mijn voortuin een glas wijn drink, heb ik de ene na de andere babbel. Soms schuift een buur aan en drinkt een glaasje mee.

Jaarlijks huisbezoek

Wat wil ik hiermee zeggen? Dat je zelf een hoop kunt doen om je leven te veraangenamen. Ik lees veel over eenzaamheidsbestrijding in de metropool. Zo is in míjn stad een aantal jaren geleden een rapport van 85 pagina’s verschenen om ouderen uit hun isolement te halen. Een vreselijk dik pak papier dat in één simpele zin is samen te vatten: elke 75-plusser die dat wil, krijgt één keer per jaar huisbezoek van een vrijwilliger.

Dank u wel overheid, prevel ik dan eerbiedig. Tegelijkertijd denk ik: we moeten het ook zélf doen. Want laten we eerlijk zijn: zet het veel zoden aan de dijk, één keer per jaar een vrijwilliger aan de deur?

Ik ben ervan overtuigd dat alleen zijn in veel gevallen ook simpel is op te lossen. Allereerst moet je nooit in een stadscentrum gaan wonen. Vrienden van mij die dat wél deden, zeiden later: je gaat naar buiten en loopt tussen het winkelend publiek. Met andere woorden, je woont niet in een echte buurt. Ga dus úit dat stadscentrum weg en vind een leuke wijk vlak erbij. Dat is één.

Welgemeende glimlach

Twee: neem een flat op de eerste verdieping met een balkon, of een huis met een tuintje. Drie: wees vriendelijk en sociaal. Groet elke voorbijganger. Veel mensen kikkeren al op van een welgemeende glimlach.

Ik hoor u al zeggen: maar ik heb geen balkon en ook geen tuin. Geen probleem, dan bel je gewoon eens aan bij die oude, eenzame buurman of -vrouw. Een negentigjarige heer in mijn straat, die tot zijn pensioen in de handel werkte, krijgt van alle kanten bezoek. Hij blijkt nu zelfs een collega te zijn geweest, want in zijn vroege jeugd begonnen bij verzetskrant De Waarheid (zonder ooit communist te zijn geweest, bezweert hij).

Wie te verlegen is om aan te bellen, kan eerst eens ‘oefenen op iemand in het wild’. Een bedelaar bijvoorbeeld. Altijd in voor een praatje, zo weet iedereen. En je kan van hen nog wat opsteken ook. Zoals: in arme wijken wordt meer gegeven dan in rijke. Dus nog leerzaam ook, ofschoon ik dat dan wel weer een tuttig woord vind.