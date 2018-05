De onthulling van Anne's afgeplakte passages schendt haar privacy niet

Dat hangt deels samen met de aard van de aantekeningen die ze op 28 en 29 september 1942 maakte. De toen dertienjarige noteerde ‘schunnige moppen’ en beschreef daarnaast hoe zij iemand seksuele voorlichting zou geven. Ook schrijft ze over het bestaan van prostitutie. Ze schrijft niet over eigen ervaringen.

Het is niet de eerste uitbreiding van de dagboektekst. Eerder had haar vader Otto Frank in een uitgave passages weggelaten waarin Anne over het huwelijk van haar ouders schrijft. Die zijn later toegevoegd.

Anne Frank schreef haar dagboeken niet alleen als uitlaatklep tijdens de benauwende en nogal uitzichtloze onderduik, ze oefende ook als schrijver, becommentarieerde en redigeerde haar dagboek. In die zin heeft het dagboek een dubbele laag. Naast een authentiek document van een jong meisje, biedt het ook inzicht in de groei van een schrijver-in-wording.

Niet duidelijk is of zijzelf het bruine papier er opgeplakt heeft, of met welke reden

Haar aantekeningen in de marge zijn, net als de geschrapte passages, daarom interessant voor wat betreft het schrijverschap, zoals bij andere schrijvers, componisten, of ook schilders hun geschreven­­, geschrapte of geschilderde commentaar interessant­­ is.