De onontkoombare gelijkenissen tussen Israël en Turkije

In het vliegtuig dat me van Tel Aviv naar Istanbul brengt, lees ik wat de ­Israëlische kranten te melden hebben over het ­120-jarig jubileum van het eerste Zionistische ­Congres in Bazel, waar Theodor Herzl op 3 september 1897 ‘de Joodse staat stichtte’, zoals hij in zijn dagboek noteerde. Maar wat voor staat zou dat zijn? “Als Herzl vandaag in Israël zou aankomen, zou hij niet gaan bidden bij de Klaagmuur, maar een koffiehuis opzoeken of naar de opera gaan”, zegt historicus Ilan Troen in The Jerusalem Post.

Lees verder na de advertentie

Daarna sla ik een essaybundel open van Orhan Pamuk, de Turkse Nobelprijswinnaar, om daarin steeds weer de worsteling tussen Oost en West beschreven te zien, het gevecht om de nationale identiteit, samengevat in de vraag ‘Europa of niet-Europa’. En het is onontkoombaar dat ik getroffen word door de gelijkenis tussen Israël en Turkije, hoe graag ze het zelf ook zouden willen ontkennen.

Turkije en Israël verkeren in verwarring over wie ze zijn

Aan weerskanten van de Middellandse Zee vinden we landen die, hoewel leunend op oude geschiedenissen, relatief jong zijn en onzeker over zichzelf en hun plaats in de wereld. Ze belichaamden beide een belofte, ze hadden wellicht een brug kunnen vormen tussen elkaar wantrouwende kampen, of misschien een voorbeeld van iets dan sommigen onmogelijk achtten: Israël als enige democratie in het Midden-Oosten, Turkije als bewijs dat islam en democratie elkaar niet uitsluiten en (dus) deel uit kunnen maken van Europa.

Spanningen tussen seculier en religieus Het is er niet van gekomen, en hoewel niets onmogelijk is, zelfs een goede afloop niet, wordt het gevecht om het karakter van het land zowel in Israël als in Turkije almaar grimmiger. Er zijn natuurlijk grote verschillen, maar beide landen verkeren in verwarring over wie ze zijn en hoe ze zichzelf willen definiëren (etnisch of civiel-juridisch), wat direct raakt aan het lot van minderheden (Palestijnen, Koerden). En dan zwijg ik nog over de spanning tussen seculier en religieus. Uiteindelijk draait alles om de vraag wie zich een staatsburger mag noemen, welke eisen de overheid wil stellen aan haar onderdanen – is iedereen gelijk in de ogen van de wet, of hangen de rechten van de burger af van diens afkomst, etniciteit, religie, politieke overtuiging? Het debat hierover woedt ook in Europa en de VS, maar Israël en Turkije lopen hierin voorop, en niet in positieve zin. De Israëlische kranten vroegen zich dit weekeinde niet alleen af wat Herzl zou hebben gevonden van de huidige Joodse staat, ze bogen zich ook over de plannen van minister van justitie Ayelet Shaked voor een wet op de natie. Shaked wil de Is­raëlische staat wettelijk grondvesten op de Joodse geschiedenis, de Thora en de Joodse traditie. Ze bezweert dat ‘het zionisme het hoofd niet hoeft te buigen, en ook niet zal buigen, voor een systeem van individuele rechten, gezien als universeel geldend’. Vul andere nationale en religieuze termen in en ­ziedaar wat gaande is in onze wereld. Lees hier meer columns van Stevo Akkerman

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.