De ondoorgrondelijkheid van de Russische psyche blijft een immens gevaar inhouden

Al een aantal dagen leek een verandering in het beleven van mijn dagelijkse beslommeringen in te treden. Een verplicht ommetje om de hond uit te laten, slenteren tussen de klanten van de supermarkt of een bericht naar mijn dochters sturen. Nietigheid uit de routineuze sleur der dagen wordt intenser beleefd. Alsof wat vandaag nog vanzelfsprekend lijkt, morgen een herinnering van onschatbare waarde kan zijn aan wat jou is afgenomen.

Het sleutelwoord van dit enigma is escalatie: een voor een de treden van een ladder beklimmen, bijna onachtzaam, steeds hoger, totdat je merkt dat alle treden achter jou zijn gebroken en de enige optie nog een fatale duikeling is. Escalatie is het woord dat nu met de levering van nieuwe wapens aan Oekraïne het meest wordt gebruikt.

De Duitse Leopard 2-aanvalstanks horen bij het escaleren van de oorlogssituatie. Wij, in het Westen, beschouwen deze levering essentieel om een schandelijk aangevallen land door een criminele agressor de mogelijkheid te geven zich te verdedigen. Maar aan de Russische kant worden deze tanks als een offensief wapen beschouwd van Navo-landen die het ‘existentiële’ bestaan van Rusland bedreigen.

Zover zal het nooit komen, zeggen we

Alleen een kwestie van bluf, conform Poetins oorlogsretoriek? Eergisteren waarschuwde Vjatsjeslav Volodin, de Russische parlementsvoorzitter, voor een ramp in geval van levering: “Dit kan eindigen in een tragedie van wereldformaat die hun (Navo-)landen zal vernietigen”.

Wij zijn natuurlijk de nucleaire chantage van de Russen gewend en geloven er allang niet meer in: herhaal de leugen totdat deze de contouren van de waarheid lijkt aan te nemen. Zover zal het nooit komen, zeggen we.

Toch blijft de ondoorgrondelijkheid van de Russische psyche een immens gevaar inhouden. “Hoe harder de klappen die Rusland incasseert, hoe harder het antwoord zal zijn”, zegt antropoloog Emmanuel Todd. En bij de ultieme veldslag van deze conventionele oorlog kan de mutatie in een nucleaire apocalyps de laatste optie zijn.

Wie durft te de-escaleren?

Is er dan nog een uitweg? Moet men met bandieten en gangsters om de tafel gaan zitten om de ladder, laf en moreel verslagen, weer af te kunnen dalen? Ik weet het niet. Net als Rob de Wijk ben ik blij geen politicus te zijn die beslissingen over wapenleverantie moet nemen. Maar wie durft te de-escaleren, de hoon te trotseren, en wat is de prijs die hiervoor betaald moet worden?

Begin deze maand werd door journalisten, wetenschappers, politici en activisten, verenigd in de zogenaamde ‘Golfgroep’, een petitie opgesteld met als titel ‘Oproep tot onderhandelen’. De laatste zin van de tekst luidt: ‘Hoe eerder de wapens zwijgen, hoe beter dat voor alle betrokkenen is – voor de Oekraïners, de Russen en de rest van de wereld.’

Maar de ondertekenaars zeggen niet wat voor concessies Oekraïne zou moeten doen. Ze zijn geen Poetin- en Forumvrienden maar overwegend van linkse signatuur en worden vooral door links aangevallen. Ze zouden ‘dienstbaar aan Poetin’ zijn of zich nu vooral ‘met rechtsextremisten, complotdenkers en Poetinfans associëren’.

Mij dunkt dat ze toch de moed hebben, voor het te laat is, om een reëel dilemma nu aan te snijden. Maar misschien word ik momenteel door irrationele angst en twijfels overmand. Bang om straks onder een hemel van vuur aan het slenteren tussen supermarktklanten met heimwee terug te moeten denken.

