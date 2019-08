De ondergang van de Britten na de brexit

Dit was de dag waarop bij Britten de alarmbellen hadden moeten rinkelen: zondag 18 augustus 2019. Maar de zomer hervond onverwacht zijn krachten, rekte zich in al zijn loomheid en nonchalance nog even uit: Londen maakte zich op voor een week met hoge temperaturen.

Ook het volk rekte zich uit in de koele schaduw van zijn onbezorgdheid. Toch had op die ochtend de Sunday Times een uitgelekte versie gepubliceerd van ‘Operation Yellowhammer’. In dit geheime regeringsrapport over een eventuele harde brexit werd een chaos voor heel Engeland voorspeld: tekorten aan benzine, medicijnen, voedsel en mogelijke volksopstanden. De Britten hadden wakker moeten worden, maar bleven helaas snurken. En ze luisterden naar de zalvende woorden van hun leiders. “Bangmakerij”, zuchtte minister Kwarteng van energie. “Er zal na de brexit altijd melk zijn voor de Marsrepen”, grapte premier Johnson.

Geen pizza en spaghetti

Maar met de kennis van nu, zes maanden later, weten we dat een eiland niet tot het einde van de klimaatramp hoeft te wachten om ten onder te gaan. Britten sterven sinds oktober vorig jaar van de honger en de kou, zijn zwak, misselijk en ziek door het tekort aan medicijnen, gaan niet meer hun huis uit, maar kijken nog hooguit naar series op de goedkope zender van Amazon.

Het begon al in november met de schaarste van olijfolie. Al snel konden de tweeduizend Italiaanse restaurants in Londen geen pizza meer bakken, terwijl Italiaans eten een obsessie is voor de Londenaar. Toen kwamen pesto, mozzarella, pappardelle en limoncello niet meer door de Franse douane en de Chunnel. Boris Johnson verscheen op tv en in een dramatische toespraak beloofde hij zweet, tranen en het voortzetten van de brexit: “Geen pizza en spaghetti? Dan eten we toch steak and kidney pie! Die is 1087 calorieën per portie en carried the U.K. through wars and the recession”. Maar snel waren er ook geen bloem en voldoende gas en elektra meer om die kidney pie te bakken. De inflatie bedroeg 26 procent in december en de economische groei ging in het eerst kwartaal van 2020 met 10 punten achteruit.

Britse drenkelingen

De Franse president Macron was woest, omdat de 400.000 Britten die al in Frankrijk woonden, al hun familieleden en kennissen uit Engeland in schuren en tuinen in de Dordogne hadden opgevangen. Honderdduizenden Britse ‘ongedocumenteerden’ die hun paspoort hadden verscheurd, vertoefden in erbarmelijke omstandigheden in de heropende jungle van Calais. De meesten waren het Kanaal overgestoken toen de EU-patrouilleboten van Frontex nog niet operationeel waren. Nu waren alleen nog de Italiaanse ngo’s als Mare Nostra Cosa in het gebied actief om Britse drenkelingen uit zee te halen. Maar nadat Frankrijk zijn haven had gesloten voor Britse economische migranten, besloot de Nederlandse regering de havens van Vlissingen en Hoek van Holland potdicht te houden. Het failliet van de brexit was al een feit toen op 12 april 2020 een nieuwe tweet van Trump de sociale media in rep en roer zette. Daarin stelde hij tot opluchting van Boris Johnson voor om Groot-Brittannië te kopen.

