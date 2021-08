De onbevoegde leraar is en blijft een lapmiddel

In het basisonderwijs zullen komend jaar zo’n 4000 fte’s niet ingevuld zijn, verwacht het ministerie. Ook in het voortgezet onderwijs zijn er forse tekorten aan leraren.

Die tekorten zijn er niet pas net. Ook de oplossingen zijn niet nieuw. In 2008 werd 18 procent van alle lessen in het voortgezet onderwijs door onbevoegde leraren gegeven. Momenteel is 4 tot 8,5 procent van de docenten in het voortgezet onderwijs onbevoegd. Soms geven bevoegde docenten les in een ander vak dan waar ze papieren voor hebben. In de vier grote steden mogen sinds vorig jaar volgens een noodplan professionals die een ander vak hebben dan lesgeven, toch af en toe voor de klas staan.

Het kan een mooie aanvulling zijn om werkervaring vanuit de praktijk de klas in te brengen. Maar meer dan een extra aanvulling zou het niet mogen zijn. Lesgeven is een vak, een ambacht dat doorgaans door schade en schande geleerd moet worden, met goede begeleiding. Het is geen hobby van mensen die graag met kinderen werken en iets aan hen willen overdragen.

Dat het een vak is, blijkt wel uit de slechte resultaten van weer een andere oplossing, namelijk om studenten van een lerarenopleiding alvast voor de klas te zetten. Teveel van hen zijn in die situatie afgeknapt, doordat ze te weinig begeleiding kregen en vooral doordat ze het vak nog niet genoeg in de vingers hadden. Dat gaat dus om stagiairs die voor het onderwijs gekozen hadden. Door hen in te zetten als oplossing, is het probleem vooral groter geworden, want teveel van hen keerden het onderwijs de rug toe.

Slechte schoolgebouwen en dure woningen

Dat de onderwijsinspectie oogluikend onbevoegde docenten toestaat en dat noodplannen van scholen nodig zijn, is het onvermijdelijke gevolg van structurele problemen in het onderwijs, waar de slechte staat van de schoolgebouwen ook bij hoort. En dan hebben we het nog niet over obstakels als het tekort aan betaalbare woningen in de grote steden.

Het inzetten van onbevoegde docenten is helaas noodzakelijk, wil een school kunnen waarborgen dat leerlingen les krijgen. Maar het moet wel gezien worden als een lapmiddel, een tijdelijke, onwenselijke oplossing.

Juist omdat het al zolang aan de orde is, meer dan tien jaar, is het moeilijk om enig perspectief te zien. Vooruit, twee kleine lichtpuntjes. Het aantal aanmeldingen op de pabo’s stijgt, al sinds 2017. Het is wel zaak om deze studenten eerst rustig hun diploma te laten halen voor ze voor de klas worden gezet. En het benoemen van de problemen in het onderwijs helpt ook om te voorkomen dat de noodoplossingen als een status quo gezien worden.

Dat kinderen leren zelfredzaam te zijn is prima, maar niet als bijverschijnsel van een groot lerarentekort.