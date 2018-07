De NOS neemt vrouwen in de sport niet serieus? Nonsens!

Martine Prange stelde in Trouw dat de NOS vrouwen in de sport niet serieus neemt. Haar verhaal bevat een aantal onjuistheden. Ik vind het passend om tenminste op een paar daarvan te reageren.

Vrouwelijke commentatoren zijn inderdaad schaars. Bij voetbal, maar eigenlijk bij tal van sporten. En dat geldt voor alle media in dit land die sport verslaan, niet exclusief voor de NOS.

Het is zeker niet zo dat wij hier de deur dichthouden of niets ondernemen. Integendeel. De NOS verwelkomt vrouwelijke journalisten die, net als Marcella Mesker, commentator willen worden. We willen ze opleiden, begeleiden en coachen. Op onze sportredactie werken tientallen vrouwen op diverse posities: in de hoofdredactie, regie, presentatie, productie en redactie. Het aanbod voor vrouwelijke commentatoren is echter mager. Daar ligt dus een uitdaging. Voor ons, voor onze collega's en voor de diverse journalistieke opleidingen. Want ook op de sportredacties van kranten ontbreekt het aan vrouwen.

Ons journalistieke principe: hoe beter de prestaties, hoe meer aandacht

Prange verwijt de NOS blind te zijn voor vrouwensport en vrouwenvoetbal in het bijzonder. Nonsens. Wij verslaan heel veel vrouwensport; van atletiek tot zwemmen. En wat het vrouwenvoetbal betreft: toen Oranje zich in 2009 voor het eerst voor het EK plaatste, zond juist de NOS hun wedstrijden live uit.

En datzelfde gold voor alle andere eindronden waarop Nederland sindsdien speelde. Vorig jaar, bij het memorabele EK in eigen land, zonden we zelfs alle 31 wedstrijden live uit, waarvan tien op NPO 1 en NPO 3. Meer dan ooit. Met vrouwelijke analisten in de studio en aan de rand van het veld.

Maar liefst 5,4 miljoen mensen zagen bij ons de finale. En ook het komende seizoen besteden we weer wekelijks aandacht aan de eredivisie vrouwen. Die ontwikkeling en aanpak is conform ons algehele journalistieke principe: hoe beter de prestaties, hoe meer aandacht.

Een principe dat geldt bij alle sporten die de NOS verslaat. Bij de Olympische Spelen bijvoorbeeld, hebben we daarom al veel vaker meer aandacht besteed aan vrouwen dan aan mannen. Simpelweg omdat de vrouwen meer medailles winnen.

Want dat is het: wij nemen vrouwen serieus vanwege hun kwaliteiten en prestaties. Niet omdat het vrouwen zijn.

Dat zou pas een blinde vlek zijn.