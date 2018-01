De nieuwste trend: laat je tranen vloeien in de Kamer

Eerst mondelinge vragen, die - reden te meer om je uit te sloven - ook nog eens live op de televisie worden uitgezonden. Daarna de regeling van werkzaamheden. Het patroon bij beide gelegenheden is nagenoeg hetzelfde. Er is een bericht ergens in de media verschenen en een Kamerlid ziet kans om voor een kort moment aan het grauwe bestaan te ontsnappen.

Vorige week dinsdag werden er twaalf debatten aangevraagd op grond van berichten in de media. Kampioen bij die gelegenheid was GroenLinks met vier aanvragen, maar meestal koken de Kamerleden van SP en PVV dusdanig over van verontwaardiging dat een bewindspersoon er bij wijze van spreken al had moeten zijn. Dit keer hielden deze twee partijen zich rustig met respectievelijk één en twee aanvragen. Eén debat werd aangevraagd, terwijl het al was aangevraagd, maar voor de zekerheid - zo ernstig was de zaak wel - nog eens werd aangevraagd. Aandacht in de media was acht keer de reden, terwijl een rapport, waarvan de inkt nog niet droog was, schreeuwde om een debat nog dezelfde week.

Twee aanvragen werden gehonoreerd. De onzalige regel dat als dertig leden het willen er toch nog een minderheidsdebat gevoerd kan worden, leidde er bovendien toe dat de lijst, die ooit de inmiddels belachelijke naam spoeddebatten droeg, ook nog eens verder uitdijde. Ooit, over vele weken is er dan een debatje, waarvan niemand, ook de aanvrager niet, meer weet wat de aanleiding was.

Tranen De gekte heerst al jaren in de Kamer, het is eigenlijk geen nieuws meer. Oud-minister Piet Hein Donner verzuchtte ooit dat ze voor hem beter een veldbed in de Kamer neer konden zetten, tijd om op zijn ministerie te zijn en ambtenaren politiek aan te sturen was er toch niet. De nieuwste trend: je laat de tranen vloeien op het spreekgestoelte, want met alleen een spoeddebat aanvragen over het onrecht de Groningers aangedaan, maak je inmiddels geen indruk meer. Minister Piet Hein Donner verzuchtte ooit dat ze voor hem beter een veldbed in de Kamer neer konden zetten En toch. Voor de optimisten en degenen die nog geloven in de vertegenwoordigende democratie: er zijn, hoe klein ook, een paar aanwijzinkjes dat er mogelijk iets te veranderen staat. Premier Mark Rutte heeft al een aantal keren nee moeten verkopen bij verzoeken uit de Kamer na geconstateerd onrecht. De ministeries worden steeds verder uitgekleed en dat betekent dat ze minder en minder opgewassen zijn tegen de grilligheid van de Kamer. De ironie wil dat delen van de Kamer het liefst zouden zien dat die ministeries nog verder worden uitgekleed, waardoor mogelijk de hond hier in zijn eigen staart zal bijten.