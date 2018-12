De nieuwe wereld tekende zich al af tijdens het presidentschap van George Bush sr.

De kwakkelende economie kwam weer tot bloei en de kou was grotendeels uit de Koude Oorlog – zowel de Sovjet-Unie als China leek zich in rap tempo te liberaliseren. En in dat jaar werd George Herbert Walker Bush gekozen tot president van de Verenigde Staten. Zijn behoedzame houding tijdens de machtswisseling in het Oostblok wordt vaak gezien als zijn grootste verdienste.

Verontrustende tekenen

We kunnen 1988 – achteraf – ook zien als het begin van onze tijd, met ­alle verontrustende tekenen van dien. Door het verval van het communisme was het nationalisme toen al in opmars en in Algerije en andere landen zou het islamisme zich manifesteren als politieke beweging. 1988 was bovendien het warmste jaar ooit gemeten. Het liet vijf andere warmterecords, ook allemaal uit de jaren tachtig, achter zich. Wetenschappers hadden toen al een sterk vermoeden wat er aan de hand was. Bush sr. werd geconfronteerd met een nieuw soort politiek, die hij zich nooit eigen zou weten te maken.

Bush behoorde tot de traditionele elite, met wortels in New England. Hij ging naar de prestigieuze kostschool Phillips Academy en vervolgens traditiegetrouw naar Yale. Hij was lid van de Episcopalian Church (de Anglicaanse kerk in Amerika), een kerkgenootschap dat meer presidenten voortgebracht heeft dan elk ander kerkgenootschap. Hij leerde noblesse oblige; als geprivilegieerd man uit een gezegend geslacht was hij het, net als zijn vader, aan zijn stand verplicht zijn verantwoordelijkheid te nemen in de samenleving en de politiek. Daarom meldde hij zich in 1942 aan bij de strijdkrachten. Dit stond overigens een carrière in de zakenwereld niet in de weg. Door een oliebedrijf op te richten werd hij in Texas miljonair. Eind jaren zestig ging hij de politiek in.