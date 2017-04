De nieuwe tweedeling in 2050: de groene happy few tegenover de klimaatpauper

Gisteren vernamen we dat ook de milieucommissies van de vier partijen die nu bij de formatieonderhandelingen betrokken zijn met groene aanbevelingen kwamen. We lijken dus op koers te liggen voor een liberaal-christelijk-groen kabinet. Die milieucommissies willen alle kolencentrales dicht, een soort kilometerheffing om uitstoot en files te bestrijden en overschakelen naar elektrische auto’s.

Nu ben ik geen deskundige in groenheid, maar als leek vroeg ik me gisteren toch wel af of we, bedwelmd door het duurzaamheidgeloof, soms niet te hard van stapel lopen?

Moet ik mijn reis niet meer in uren uitrekenen, maar in dagen met talrijke oplaadpauzes?

Volgens de milieucommissies moet over acht jaar geen fossiel aangedreven voertuig meer worden verkocht in Nederland. Acht jaar? Zijn de autofabrikanten dan wel in staat om in 2025 aan de vraag te voldoen en kunnen consumenten het geld voor die dure dingen ophoesten? Stellen die voertuigen de bestuurder ook in staat verder dan Hazeldonk te rijden?

Met andere woorden: hoe kom ik straks met mijn nieuwe elektrische Fiat in Zuid-Frankrijk of Italië, waar ik voorlopig nog niet één oplaadpunt heb mogen ontdekken? Moet ik mijn reis niet meer in uren uitrekenen, maar in dagen met talrijke oplaadpauzes?

Fossiele karretje Er waren op 31 maart niet meer dan 117.168 elektrische voertuigen in Nederland tegen 8 miljoen auto’s. Er is een revolutie nodig om over maar acht jaar het fossiele karretje bij dealers in de ban te doen. En wat betreft die kilometerheffing die de auto in rust met rust laat, zit die niet al in de benzineprijs ingebed? En moeten mensen die elektrisch rijden ook de kilometerheffing betalen (ze zijn immers ook schuldig aan de files)? Een dag eerder kwamen negentig hoogleraren met hun twaalf groene aanbevelingen. Het gaat pijn doen, zeggen ze alvast. En het klopt, omdat de uitvindingrijke professoren vooral met nieuwe belastingen en heffingen voor CO2 of gereden kilometers voor de dag komen. Ook willen ze hoge fiscale heffingen op ‘milieubelastende en energie-intensieve productie en consumptie’. Een vleestaks hadden ze ook graag gewild, maar ze waren enigszins bevreesd voor de vleesetende proletariër die de veganistische weg nog niet heeft gevonden. Lage inkomens zullen onevenredig hard door de fiscale vergroening worden getroffen Of een herinvoering van de vliegtaks werd overwogen, weten we niet. In 2009 werd die vliegbelasting na een jaar weer afgevoerd na de revolte van vliegvelden, vliegmaatschappijen en consumenten. En dit terwijl het om maar 11,25 euro per ticket ging. Boze tongen beweren dat de hoogleraren geen oog hebben voor de armste gezinnen van Nederland. Lage inkomens zullen onevenredig hard door de fiscale vergroening worden getroffen. Onderzoeksbureau CE Delft heeft berekend dat minderbedeelden in 2050 17 procent van hun inkomen aan energiekosten kwijt zullen zijn en de rijkste huishoudens maar 5,7 procent. Grappig, want die laatsten, waaronder hoogleraren, verbruiken dubbel zoveel stroom, rijden 14 keer zoveel kilometers en verstoken 50 procent meer gas. De nieuwe tweedeling in 2050: de groene happy few tegenover de klimaatpauper.

