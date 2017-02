De nieuwe site biedt grote kansen

Het bijzondere is dat ze er hetzelfde uitzien, of u nu op uw computer of laptop de site opzoekt of op uw mobiel. Bovendien zijn ze veel sneller en qua design helder en strak vormgegeven. De inhoud blijft zoals u dat van ons gewend bent: kwalitatief goede verhalen, verdiepend, rustig van toon, feiten en meningen gescheiden.

Met deze digitale producten willen wij onze abonnees ook gedurende de dag en avond beter bedienen met nieuws en achtergronden. Bovendien hopen wij hiermee ook nieuwe abonnees voor ons te winnen. De oplage heeft zich in de afgelopen jaren positief ontwikkeld naar rond de 108.000 kranten per dag, inclusief digitale abonnementen. De trend onder nieuwe lezers is om geheel of gedeeltelijk digitaal te lezen, met op zaterdag de papieren krant. De nieuwe site en apps voorzien in die behoefte, net zoals de digitale uitgave van de papieren krant, die wij gemakshalve de pdf-versie noemen.

Ik ben niet somber

In dit perspectief ben ik beslist niet somber over de toekomst van een kwaliteitskrant als Trouw. In een tijd die gedomineerd wordt door fake-nieuws, verzonnen verhalen en nieuwtjes, bewuste leugens van politici die chaos en onzekerheid willen creëren onder burgers en nepaccounts op sociale media, moet een krant een anker van vertrouwen zijn voor haar lezers.

Opvallend is dat één van de kranten die onder vuur lag van de Trump-entourage, The New York Times, er in het laatste kwartaal vorig jaar zelfs 276.000 digitale abonnees bij kreeg, en 25.000 voor de papieren krant. Juist in tijden van onzekerheid groeit de behoefte aan het zo feitelijk mogelijk beschrijven van de werkelijkheid.

Cees van der Laan, hoofdredacteur Trouw

Maar het betekent wel dat de krant moet meegaan in de nieuwe voorkeuren van lezers, jong en oud. Vooral door de explosieve groei van het aantal smartphones is dit apparaat een cruciale rol gaan spelen in de nieuwsconsumptie. Niet alleen voor het korte nieuws, het zogeheten nieuwssnacken, maar ook voor langere verhalen. Ons is opgevallen dat onze lezers via hun mobieltje met gemak verhalen lezen van duizend woorden of meer. Ook als lezers in de bus, metro of trein zitten, is er grote bereidheid langere, verdiepende verhalen te lezen.

In die kwalitatieve duiding van het nieuws, beschreven vanuit de waarden van de krant, liggen grote kansen. De nieuwe site en app van Trouw zijn bij uitstek geschikt in die behoefte aan kwaliteitsberichtgeving te voorzien. Nu nog gratis aangeboden om kennis te maken met ons merk, maar binnenkort achter een betaalmuur. Daarmee bent u ervan verzekerd dat alle lezers een evenredig deel van de financiering van onze mooie krant voor hun rekening nemen. Want nieuws dat met duiding en kwaliteit wordt gebracht, geschreven door toegewijde redacteuren, heeft zijn prijs. Dat zal iedereen begrijpen.

Ik wens u veel leesplezier toe, of dat nu digitaal of op papier is, dat maakt niet uit.