De nieuwe Nederlandstalige ­literaire canon ademt een diepgewortelde cultuurhaat

Van mijn middelbareschooltijd staan me nog goed de twee delen bij van Onze literatuur door Piet Calis, en dan vooral het tweede deel: Onze literatuur vanaf 1916. Calis schreef smakelijk over zowel klassiekers uit de eerste helft van de twintigste eeuw als over werk van toen nog relatief ­jonge auteurs. Ik herinner me een hoofdstukje over Patricia De Martelaere en A.F.Th. van der Heijden, bij elkaar geplaatst omdat in hun beider oeuvres de werking van het geheugen zo’n belangrijke rol speelt. (Ik moet op mijn eigen gemankeerde herinnering afgaan, want ondanks een intensieve zoektocht door mijn boekenkasten kan ik Calis nu even niet terugvinden.)

Calis behandelde literatuur zoals je haar hoort te behandelen: met aandacht voor het boek, het oeuvre, de auteur. In die volgorde.

De ouderwetse leeslijst van de middelbare school

Hoe anders is dat met de Nederlandstalige ­literaire canon, waarvan onlangs een nieuwe editie werd gepresenteerd. Je kunt je afvragen wat überhaupt het nut van een canon is – de samenstellers lijken dat zelf ook niet helder te hebben en vroegen het aan de ­respondenten van de enquête die de basis vormt voor de nieuwe canon. Maar die weten het óók niet. Vooral jongere respondenten noemen de canon ‘ouderwets en niet meer van deze tijd’ en ‘elitair en niet-inclusief’. Daar zijn we weer: de geschiedenis ­geïnterpreteerd vanuit de ideologische mode van het moment.

Wat niettemin volgt, is een lijst van honderd canonieke titels: je ziet er vooral de ouderwetse leeslijst van de middelbare school in terug, plus wat bestsellers van de afgelopen jaren, vermoedelijk door wat men in de psychologie het recency effect noemt: dat wat ­recent is, komt als eerste boven in het geheugen. Vandaar wellicht het ontbreken van handenvol moderne klassiekers, van schrijvers als Oek de Jong, Mensje van Keulen, A.F.Th. van der Heijden, Renate Dorrestein en nog een hele trits anderen. De jaren zeventig, tachtig en negentig van de afgelopen eeuw lijken amper te bestaan in deze nieuwe canon.

Popiejopie-terminologie

Populistische wetenschap is het, wat we hier zien. De rapportage bij de canon bulkt van popiejopie-terminologie als ‘diversiteit’, ­‘inclusie’ en ‘genderidentiteit’. Expertise lijkt hier een scheldwoord, waardoor vooral de ­literatuur zelf er bekaaid van afkomt. Want als een canon een cultuur moet representeren, wat is dan – om een frase van schrijver Arie Storm te gebruiken – het ­‘onontkoombaar eigene van de Nederlandse literatuur’?

Noch de onderzoekers, noch de respondenten lijken daar ideeën over te hebben. Decors, volksaard, taalgebruik: we horen er niks over. Een top 100, dat stompzinnige concept, ontbeert per definitie inhoud.

Dus nu zitten we met een poldercanon van honderd onzorgvuldig gekozen titels. Het project ademt in ieder geval één kenmerk van ultieme Nederlandsheid uit: een diep­gewortelde cultuurhaat.