De Nieuwe Morele Orde verklaart menselijke driften en emoties taboe

Bij de ontslagneming van minister Dennis Wiersma (VVD) vroeg ik me af of er bij al die ministers uit de 27 EU-landen ook enkele waren die wegens driftbuien, autoritair gedrag, neiging tot het slaan met deuren en het voeren van ‘onplezierig gesprekken’ ontslag hadden moeten nemen.

Er moeten toch bij die honderden Europese bewindslieden ook kortlontjes zijn die met deuren smijten en hun ambtenaren met de zweep dirigeren? Maar probeer eens via internet een onderzoek te houden. Zelfs voor Nederland is dit een unicum, als ik Bert van den Braak, bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Universiteit Maastricht moet geloven (vrijdag in Trouw): ‘Aftreden vanwege gedrag (karakter of persoonlijkheid) dat kan ik me niet herinneren.’

Ach, Nederland was ook het eerste land ter wereld waar in 1988 een minister van defensie (Wim van Eekelen) ontslag moest nemen omdat hij in een vorige functie de invoering van een fraudebestendig passpoort te traag liet verlopen.

Spectaculair Nederlandse verschijnsel

Vervolgens vroeg ik me af of in het buitenland een even spectaculaire reeks als in Nederland bestond van prominenten uit de media en politiek die wegens grensoverschrijdend gedrag hun carrière moesten afbreken. Sinds november is dit het geval geweest voor presentatoren Matthijs van Nieuwkerk (BNNVara), Tom Egbers (NOS) en Dennis Wiersma (VVD), terwijl theologe Jacobine Geel en Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn voorlopig aan een zijden draadje bungelen.

Ik vond alleen een stuk van RTL Nieuws over mediafiguren Bart De Pauw (België), Patrick Poivre d’Arvor (Frankrijk) en Jimmy Savile (Engeland) maar alle drie de gevallen gaan over seksueel grensoverschrijdend gedrag, niet over autoritarisme en woede. Die vijf prominenten die in een tijdbestek van zeven maanden voor de bus werden gegooid, zijn dus typisch Nederlands.

Dan moet er toch een grondige analyse komen, dunkt me, over dit spectaculaire Nederlandse verschijnsel? Denk aan een reeks essays, een paar boeken of misschien een lijvige sociologische studie. Dan zal men eerst vast moeten stellen dat justitie hier buitenspel staat: er is in die vijf gevallen geen delict gepleegd. De officieren van justitie en de rechters zijn hier journalisten.

Het begon in juni vorig jaar bij de beschuldigingen (zesenhalve pagina) tegen uitgever Mai Spijkers van Prometheus in de Volkskrant. De aanklacht viel in het water omdat Spijkers zijn schouders erover ophaalde. Vervolgens had deze krant meer succes in november met Matthijs van Nieuwkerk en in maart met Tom Egbers. De Telegraaf en NRC zijn na een reeks publicaties nu ook succesvol geweest met minister Wiersma. En dan is er de NOS die nog hoopt op een positieve uitkomst van zijn onderzoeken à charge tegen Jacobine Geel en Jan Anthonie Bruijn.

Opmerkelijk is dat de instructie van al die dossiers op voornamelijk anonieme bronnen is gebaseerd. Wat zou dan de uitkomst van een analyse van dit nieuwe fenomeen kunnen zijn? Wellicht dat in een elan van retrocalvinisme een nieuwe morele orde door journalisten wordt gepropageerd, waarin sommige menselijke driften en emoties taboe worden verklaard. Gedragingen dienen tot het uiterste genormaliseerd te worden. Mijn conclusie: bibber en vrees voor ieder onplezierig gesprek en elke slaande deur, want de rechters van de Nieuwe Morele Orde zijn onder ons.

