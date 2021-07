De nieuwe hobby van een groep puristen: moralistisch lezen

Belle van Zuylen profiteerde van de slavernij. Eind augustus zal in Slot Zuylen een expositie komen onder de titel Vrijheid, gelijkheid, slavernij? Daarin wordt getoond dat het fortuin van haar familie, de Van Tuyll van Serooskerkens, onder andere was belegd in slavenplantages. Ja ja, Belle, zelf als vrouw wel streven naar vrijheid en gelijkheid, maar gedachteloos leven van de onvrijheid van anderen.

Heeft Belle van Zuylen iets gedaan om de slavernij af te schaffen of het familiekapitaal elders te beleggen? Kan ze nog onze protofeministische heldin zijn? Of moeten we altijd bij haar naam in een bijzin met afkeuring vermelden dat ze slavernij in stand hield? Zoals aan de Franse schrijver Céline niet meer kan worden gerefereerd zonder het achteloze ‘was antisemiet’.

Het Gouden Ei van Tim Krabbé kunnen we niet aan onze kinderen aanbevelen zonder waarschuwing vooraf dat ze te maken krijgen met seksistische en misschien zelfs racistische taal van de hoofdpersoon. Het oeuvre van Philip Roth moet helemaal in de ban en in elk geval Lolita van Nabokov.

Lange lijst verboden boeken

Als we even flink doorvlooien in de literatuur van voor 2000 dan is de lijst van verboden boeken en schrijvers eindeloos langer dan de lijst geoorloofde lectuur. Echt divers kunnen de oude literaire groot-heden niet worden genoemd. Hadden ze geweten voor welk tribunaal ze nu moeten verschijnen, dan hadden ze vast wel een non-binair personage gecreëerd of een van kleur, niet zijnde Vrijdag. En ze hadden zeker rekening gehouden met de huidige gevoeligheden op seksistisch vlak. Alles voor de onsterfelijkheid, nietwaar?

Het moralistische lezen is de nieuwe hobby van een groep puristen, die elke vraag over hun standpunt een aanval van ultrarechts noemen. Hun ijveren drukt een stempel op de letterkunde, maar ik wacht met spanning op het verketteren van de angstaanjagend on-diverse, erg witte quantummechanica.

Het signaleren van een andere manier van denken en leven in het verleden is een goede zaak. Het is zelfs de essentie van het bestuderen van de geschiedenis. Het verleden wordt altijd bezien vanuit het heden met alle preoccupaties van de huidige ‘tijdgeest’. Dat die preoccupaties een faire blik op het verleden in de weg kunnen staan en dat we daardoor het verleden en de mensen erin misschien geen recht doen, is de moeite van het opmerken waard. Ze kunnen zich niet verdedigen. Je mag je best schamen voor praktijken die vroeger normaal waren, maar je kunt het verleden niet veranderen.

‘Niet maatschappijkrities genoeg’

Het morele purisme doet me denken aan de marxistische mode van eind jaren zestig en begin jaren zeventig van de vorige eeuw. Politicoloog Hans Daudt wist erover mee te praten. Ik citeer Wikipedia: “De studenten vonden zijn colleges ‘niet maatschappijkrities genoeg’ en eisten ‘confrontatiestudie’ en meer ‘antikapitalistiese literatuur’.

“Zij vonden dat Daudt een te beperkte, engere opvatting van de politicologie koesterde. Daudt wenste echter geen duimbreed toe te geven aan de ‘beunhazen’ met hun ‘quasi-marxistische flauwekul’. Hij schreef in 1984 in NRC Handelsblad: “Politicologie trekt mensen aan die zich emotioneel betrokken voelen bij de maatschappij. Dat kan op gespannen voet komen te staan met de wetenschappelijke attitude, die distantie en reflectie vereist. Dat maakt politicologie tot een schizofrene bezigheid.” De studenten boden later hun excuses aan.

In grote lijnen geldt nu hetzelfde voor de studie van geschiedenis en literatuur. Het is een terrein vol emotionele en morele voetangels en klemmen geworden. Als het zo doorgaat moet iedere docent voordat hij een boek, een schrijver of een artikel behandelt vooraf een hele catalogus aan waarschuwingen voor allerlei gevoelige groepen vooruitsturen, opdat die zich terug kunnen trekken uit angst geconfronteerd te worden met hun onwelgevallige taal of ideeën. Het idee van morele zuiverheid gaat voor alles, zelfs boven waarheid en werkelijkheid. In wat voor steriele omgeving leiden we mensen dan op?

De enige manier om je overtuigingen te dienen, is ze toetsen aan de werkelijkheid. De enige manier om een moreel hoogstaand leven te leiden is in openheid en nieuwsgierigheid naar het andere en de ander.

Nelleke Noordervliet

Nelleke Noordervliet (Rotterdam, 1945) schreef meerdere romans, novelles en theaterstukken. In 2018 won ze de Constantijn Huygens-prijs voor haar gehele oeuvre. In haar column in Trouw bespiegelt ze tweewekelijks op de actualiteit. Lees ze hier terug.