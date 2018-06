De nieuwe burgemeester van Amsterdam mag best voorin de krant

Misschien in het algemeen wel te veel aandacht, volgens onze lezers. Een gewaagde uitspraak van mijn kant, omdat we over de voordracht van uiteindelijk Femke Halsema tot burgemeester van onze hoofdstad geen kritische brieven hebben gekregen.

Kritisch in de zin dat we, met een redactie in Amsterdam en veel redacteuren in en rond de stad gevestigd, hieraan onevenredig veel aandacht zouden hebben besteed. Dat we een te grote preoccupatie zouden hebben met alles wat zich afspeelt in Amsterdam en dus spiegelbeeldig te weinig aandacht en gevoel voor wat er aan de hand is buiten de Randstad.

Het was terecht dat we die brieven niet kregen. Want we hebben zeer terughoudend bericht over de negen maanden durende sollicitatieprocedure. Het bekend worden van de keuze voor Halsema als burgemeester, afgelopen woensdag, vonden we terug rechtsboven in het 'oor' op de voorpagina en twee artikelen op pagina 10, een nieuwsbericht en een kort analyserend portret van haar.