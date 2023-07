De Nederlanse handelsreiziger laat ook zijn geld reizen

‘Appeltje voor de dorst’, moet Eva gedacht hebben toen ze de appel plukte.

Nederlanders zijn echte spaarders. We staan op nummer één; de Britten komen op nummer twee. Wij hebben altijd de tendens gehad: ‘Spaar nu en beleef het later’. Terwijl andere landen het motto ‘Beleef het nu en betaal later’ hanteerden.

Ik spaar herinneringen

Je hebt mensen die geld sparen, je hebt mensen die schulden sparen. Ik spaar herinneringen. Maar daar heeft geen enkele bank iets aan. Ooit had ik een vriend met wie ik vaak botste, in mening en gedrag. Op een dag gaf hij mij een kermisring en zei: “Ik heb maar geen dure ring gekocht, want ik dacht: zit hier genoeg toekomst in om te investeren?” Ik denk dat het antwoord al in zijn vraag zat.

We weten ook dat we dood gaan en toch investeren we elke dag in het leven. In een tijd waarin iedereen zich drukker maakt om de economische crisis dan om de emotionele crisis, lees ik een artikel over ons spaargedrag.

Het Duitse bemiddelingsplatform Raisin geeft Nederlanders, zo staat er, de kans om hun spaargeld te stallen bij tientallen buitenlandse banken. Die geven namelijk een veel hogere spaarrentevergoeding dan de grote Nederlandse banken. Inmiddels hevelen Nederlanders 100 miljoen euro per week over naar een buitenlandse spaarrekening.

Leven we voor vandaag, of eigenlijk voor morgen?

Is dit omdat wij Nederlanders krenterig zijn en meer sparen dan uitgeven, of omdat we angstig zijn om zonder te zitten? Depositosparen, waarbij je je geld voor een bepaalde periode vastzet (rente tot 4 procent) schijnt het populairst te zijn. Fijn, die rente, maar zorgt dat er niet voor dat je leeft voor morgen, in plaats van de dag te plukken?

Voor sommigen is dit trouwens gewoon een luxeprobleem, want zij komen vandaag amper rond met wat ze hebben, laat staan dat ze sparen voor een morgen.

Wat vindt Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, hiervan? In een interview met BNR zei hij: “Calculerend spaargedrag is van alle tijden”. Maar hij stelde ook dat spaarders zich goed moeten verdiepen in de risico’s. “We kennen allemaal Icesave, en ik mag hopen dat daar door eenieder lessen uit zijn geleerd.”

Met spaarplatformen halen we de krenten uit de pap

Spaarplatformen als Raisin en beleggingsapps als Bux en Trade Republic, en sites als VanSpaarbankVeranderen voelen een beetje als een zoete lokstrook voor vliegen. Dat dit soort platformen alle spaarpercentages in Europa op een rij zetten is effectief. Zo kunnen we de krenten uit de pap halen.

Fijn voor de spaarder, maar voor de Nederlandse banken minder. Er ontstaat een Formule 1-race tussen de banken. In augustus volgen ABN Amro en ING het voorbeeld van Zweedse en Italiaanse collega’s, en verhogen de rente naar 1,25 procent. Rabobank denkt ‘ik doe eens gek’, en maakt er zelfs 1,50 procent van.

‘Money makes the world go round’, een zin uit de musical Cabaret, die altijd actueel zal blijven. De Nederlander is een handelsreiziger, en met een Lonely Planet op zak ook altijd een nieuwsgierige reiziger geweest. Ons spaargeld reist nu net zo goed.

Toch maar goed dat Eva de appel heeft geplukt en vanuit het paradijs de wereld inging.