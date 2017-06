De Nederlandse driekleur hield het nog lang vol als wielershirt

De Nederlands kampioen wordt daardoor moeilijker te spotten tussen de 198 renners die de komende drie ­weken de Tour rijden. De truc: speur naar een renner in het zwart-wit, de kleuren van Sunweb, met een driekleur op de rug. Dan heeft u Sinkeldam gevonden.

Hoe anders was het de afgelopen jaren, toen ’s Nederlands beste met het rood-wit-blauw op het hele pak een­voudig te herkennen was, en alleen de kampioenstrui van Luxemburg voor verwarring zorgde. Vorig jaar betwistte Dylan Groenewegen nog massasprints in de driekleur, terwijl zijn teamkleuren toch echt geel-zwart zijn.

Als traditie en spon­sor­be­lan­gen met elkaar botsen, dan wint die laatste regelmatig

Als het om de trui gaat, is het Nederlandse publiek opeens enorm gehecht aan traditie, zo bleek vanmorgen na de presentatie van het nieuws. Diverse (oud-)renners, onder wie Danny Nelissen, Reinier Honig en Lars van der Haar, spraken er schande van dat tradities verloren gingen. Zelfs PvdA-leider Lodewijk Asscher reageerde. Met een kwinkslag op Twitter, dat wel. Als het gaat om een nationale trui kunnen de PvdA en de SP wel samen optrekken, grapte hij. ‘Leve het nationale tricot.’

Maar als traditie en sponsorbelangen met elkaar botsen, dan wint die laatste regelmatig. De beslissing voor deze trui werd deels genomen uit commerciële overwegingen, gaf ploegdirecteur Iwan Spekenbrink toe bij de presentatie van het team, vandaag in Düsseldorf. “Wij wilden ook waardering voor onze sponsor tonen”, aldus Spekenbrink.

Dat het rood-wit-blauw nu kleiner wordt ingepast tussen de teamkleuren is helemaal zo vreemd niet

Lang volgehouden Sunweb is niet de eerste ploeg die deze keuze maakt. Bij Movistar rijden Spaanse kampioenen met een rood-geel-rode veeg op de rug, Vincenzo Nibali kreeg bij Astana een vierkant Italiaans vlaggetje. En kent u nog het Zwitserse kruis dat Fabian Cancellara op zijn rug droeg zeven jaar geleden? Die sneuvelde in 2013, omdat de sponsor anders wilde. Dus eigenlijk is het verhaal ook om te draaien. Eigenlijk heeft de grote Nederlandse driekleur het nog lang volgehouden. Dat het rood-wit-blauw nu kleiner wordt ingepast tussen de teamkleuren is helemaal zo vreemd niet. In ieder geval niet raarder dan het feit dat er überhaupt nog een kampioenstrui is. In bijna geen enkele andere sport wordt nog zo gedweept met een nationaal kampioen. Eigenlijk alleen nog in het marathonschaatsen. Opvallend genoeg wordt sinds twee jaar daar juist de omgekeerde weg bewandeld. Werd voorheen de Nederlands kampioen alleen met rood-wit-blauwe accenten op de mouwen aangeduid, nu schaatsen Bob de Vries en Irene Schouten in een geheel in Nederlandse kleuren getint schaatspak. Sinkeldam zelf kon zich overigens vinden in de opzet van de kampioenstrui. “Het is een mooie combinatie van onze Sunwebtrui en mijn droom, de nationale driekleur”, zei hij op de teampresentatie.

Britse verwarring De Tour de France begint zaterdag, met een tijdrit in Düsseldorf. Dan draagt Sinkeldam de trui nog niet. Dat gebeurt pas zondag, als de eerste rit in lijn wordt gereden. Tuurt u goed. Heel goed. Want ziet u onverhoopt een rood-wit-blauwe streep, dan kan het ook ­zomaar Steve Cummings zijn. Rood-wit-blauw op een witte achtergrond is namelijk precies zoals de Britse kampioenstrui eruitziet. Dit is een rubriek waarin de sportredactie vanuit haar tribunevak de sport bekijkt en hier en daar een dwarsverbandje legt.

