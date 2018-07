De Nederlanders in de Tour: zo mooi, zo aantrekkelijk, zo sterk

Vandaag zullen ze laten zien dat Tom Dumoulin de leiderstrui, die hij in de tijdrit heeft bemachtigd, ook in de bergen verdient. Niki Terpstra rijdt op kop van het peloton. Koen de Kort zit in zijn wiel.

Het tempo wordt opgevoerd, de eerste echte beklimming komt eraan: de Col du Lautaret. De spanning in het peloton is tastbaar. Duwen, trekken. Een valpartijtje achterin. Deze eerste bergetappe is meteen ook een beste. De Tour van 2020 doet niet aan voorspel, maar serveert direct het hoofdgerecht: Lautaret, Galibier, Télégraphe, Madeleine, La Plagne. Finish bovenop.

Een paar kilometer nog maar. Alle ploegen doen hun best hun kopman in ideale positie aan de voet af te leveren. De trein van Sky wedijvert met die van de gele trui. Het tempo wordt hoger en hoger - dat kun je wel aan Niki Terpstra overlaten.

Vlak voor de klim begint, geeft hij het stokje over. Koen de Kort trekt door, ervaren als hij is weet hij precies welk tempo hij moet rijden tot aan de voet. Even kijkt hij achterom, in het gezicht van Robert Gesink en constateert tevreden: die zit er nog fris als een hoentje bij.

Dumoulin spiedt intussen naar de kleine man ergens links van hem. In zijn ooghoek ziet hij hem: zijn grootste rivaal Egan Bernal, veilig middenin de trein van Sky.

Steven Kruijswijk en Bauke Mollema zijn vooruit gestuurd. Ze zitten in de grote ontsnapping die al halverwege de beklimming is. Wilco Kelderman en Wout Poels fietsen voor en achter Tom Dumoulin. Twee superluitenanten die hem misschien wel tot de finish kunnen bijstaan.

Ideaal scenario Na de Tour van vorig jaar ziet het peloton er ineens heel anders uit. Dumoulin werd weer tweede, Geraint Thomas won opnieuw de Tour. Egan Bernal werd derde, maar was eigenlijk de sterkste - een zich herhalende geschiedenis bij Team Sky. In augustus was er nieuws dat insloeg als een bom. Een grote Nederlandse sponsor kocht alle Nederlandse renners op. De klim begint, de etappe ontvouwt zich, en verloopt volgens een ideaal scenario voor de ploeg van de gele trui. In de laatste kilometers naar het ski-oord pareert Wout Poels elke demarrage, Tom Dumoulin wijkt niet uit zijn wiel. Egan Bernal wint met zijn felle punch nipt de etappe, maar het geel blijft om de schouders van Dumoulin. Ik laat me er graag op voorstaan dat ik niet chauvinistisch ben. Dat ik vooral van mooi wielrennen hou. Maar ik heb zó genoten van alle Nederlanders in de Tour die nu afgelopen is. Zo mooi reden ze, zo aantrekkelijk, zo sterk. Als ik wegdroom zoals hierboven, moet ik toegeven dat ik stiekem toch chauvinistischer ben dan ik dacht. Marijn de Vries is oud-profwielrenner en becommentarieert voor Trouw de Tour. Alles over de Tour de France leest u hier, een overzicht van columns van Marijn de Vries is hier vindt u hier.

