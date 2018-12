De natuur is zaak voor het Torentje, niet alleen voor een ministerie

Halen we Parijs wel of niet? Het is niet alleen voor wielrenners in de Tour de France een vraag. Ook politici, journalisten en tal van deelnemers aan het maatschappelijk debat hebben het tegenwoordig over Parijs. ‘Parijs halen’ betekent tegenwoordig niet alleen de finish op de Champs-Élysées bereiken, maar ook dat we vaart maken met de wereldwijde aanpak van klimaatverandering.

Lees verder na de advertentie

Het geeft aan wat een enorme omslag in de wereldwijde aanpak van klimaatverandering de conferentie van december 2015 was. Eindelijk was het gelukt om met alle landen van de wereld binnen de VN afspraken te maken over de uitstoot van broeikasgassen.

Parijs was succesvol, maar kwam niet uit de lucht vallen. Het startschot werd al in 1992 gegeven met de grote duurzaamheidsconferentie van de VN in Rio de Janeiro. Die leidde tot de oprichting van twee organisaties. Eén tegen klimaatverandering (UNFCCC) en één ­tegen het verlies aan biodiversiteit (Convention on Biological Diversity).

Een ‘Parijs’ voor de natuur is in geen velden of wegen te bekennen

Waar de doorbraak van klimaatverandering op de politieke agenda een feit is, dreigt de andere grote bedreiging voor de aarde echter vergeten te worden: de vernietiging van de natuur. Diersoorten sterven duizend keer sneller uit dan voordat de mens de aarde betrad. Net zoals de klimaatverandering exponentieel harder gaat door toedoen van de mens. Er is een politiek akkoord tegen klimaatverandering, maar een ‘Parijs voor de natuur’ is in geen velden of wegen te bekennen. Waarom niet?

Stille crisis De voorpagina’s worden af en toe wel gehaald door deze stille, maar grote crisis. Bijvoorbeeld toen in Duitsland bleek dat het insectenbestand met 75 procent was afgenomen. Of toen het Wereld Natuur Fonds onlangs rapporteerde dat sinds 1970 de populaties van dieren in het wild met 60 procent is afgenomen. We schrikken ons rot van dit soort nieuws, maar halen een dag later de schouders weer op. Dat heeft zijn weerslag op de politiek. In de politiek is iedereen voor de natuur, maar als puntje bij paaltje komt legt de minister voor natuur het steeds weer af tegen zijn of haar collega van landbouw, economie of infrastructuur. Deze lakse houding moet veranderen. Een soort kan maar één keer uitsterven. Het is definitief en onomkeerbaar. En iedere uitgestorven soort maakt het ecosysteem waartoe het behoort weer kwetsbaarder. Dat brengt ook de mens in gevaar. Basisbehoeften als zuurstof, voedsel en schoon water vallen of staan bij een gezonde natuur. Duinen en mangrove­bossen beschermen onze kusten, terwijl bijen onze gewassen bestuiven. Het voortbestaan van bijen maakt het verschil tussen leven en dood voor de mens.

Moderne medicijnen Ook de basis voor onze moderne medicijnen ligt niet zelden in de natuur. De natuur bevat een schat aan kennis, opgebouwd in miljoenen jaren evolutie; de bibliotheek van het leven. Deze bibliotheek zijn we momenteel aan het verbranden. We moeten dit levensbedreigende probleem eindelijk serieus nemen en eenzelfde wereldwijde aanpak kiezen als bij klimaatverandering. Donderdag liep de Conventie voor Biodiversiteit van 2018 in Egypte af. Zestien dagen lang is deze belangrijke conferentie geruisloos voorbijgegaan. Geen krant heeft er aandacht aan besteed. Verre van een ‘Parijs’ voor de natuur. Deze week is het startschot gegeven om in 2020 in Peking wel zo’n doorbraak te krijgen met een ‘natuurtop’. Vanaf vandaag moet ‘Beijing’ de nieuwe mantra worden: ‘Beijing, Beijing, Beijing’. Daar moet het ‘Parijs voor de natuur’ realiteit worden. Vanaf vandaag moet natuur chefsache worden. Niet alleen een zaak voor het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit, maar ook een zaak voor het Torentje.

Lees ook:

Het VN-klimaatbureau waarschuwt nog één keer Het klimaatbureau van de VN slaat opnieuw alarm: de wereld moet nu in actie komen. Zou die boodschap deze keer wel aankomen?