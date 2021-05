De natuur is er ook voor mountainbikers

Het is onredelijk om mountainbikers uit de natuur te willen weren, vindt mountainbiker Patrick Jansen. Wandelaars die rust zoeken in de natuur, zorgen ook voor schade, stelt hij.

Patrick Jansen – ja, we hebben toevallig dezelfde naam – schreef in zijn column (Verdieping, 14 mei) dat mountainbikers moeten verhuizen naar stortbergen en geluidswallen. Al jaren maken mountainbikers volop gebruik van bedrijventerreinen, geluidswallen, voormalige vuilstorten en baggerdepots. Ook probeert men het agrarische gebied beter te ontsluiten voor mountainbikers door gravelroutes te ontwikkelen. Deze maatregelen verspreiden de druk over Nederland en zo worden kwetsbare natuurgebieden zoveel mogelijk ontzien.

Maar we kunnen niet alle mountainbikers in deze gebieden herbergen. Schattingen van het aantal van deze fietsers starten bij een half miljoen. En uit enquêtes blijkt dat juist natuurbeleving een belangrijk motief vormt voor veel van hen. Dat is misschien niet dezelfde natuurbeleving als die van ‘mensen die rust en natuur zoeken’, maar is die daarom minder waardevol? Voor mountainbikers niet. En evenmin voor mensen die voor de gezelligheid komen, er even uit willen zijn of willen hardlopen.

Het is aanmatigend om een bepaalde natuurbeleving te verheffen boven een andere. Je motief om de natuur te bezoeken bepaalt niet de mate van verstoring. Ook wie rust in de natuur zoekt, schaadt de natuur. Twaalf wetenschappelijke studies hebben uitgewezen dat er geen verschil zit tussen de verstorende effecten van wandelaars en mountainbikers. De oplossing zit dus niet in het onderscheid maken tussen deze gebruikersgroepen. Wat wel werkt is het afsluiten van paden, voor iedereen. Daardoor worden grotere ongestoorde gebieden gecreëerd.

Natuurbeherende organisaties zitten niet altijd te wachten op mountainbikers, maar honderdduizenden mensen wegdenken is niet eenvoudig. Beperkende maatregelen handhaven lukt alleen bij enig draagvlak. Daarom werken natuurbeherende organisaties veelal mee aan nieuwe mountainbikeroutes. De praktijk heeft laten zien dat die vaak een regulerend effect hebben: mountainbikers blijven op de route en zoeken niet hun eigen weg.

Er is dus een strategie uitgestippeld om de verstorende effecten van mountainbikers tot een minimum te beperken. Dat levert veel beperkingen op voor mountainbikers, maar er blijven voldoende mogelijkheden over om die hele grote groep mensen te laten genieten van hun sport en de natuur. Een blijvend aandachtspunt voor de mountainbikers vormt wel hun gedrag. Daar moet steeds aan gewerkt worden.

Lees ook:

Verhuis mountainbikers naar oude stortbergen en geluidswallen, daar richten ze geen schade aan

De groeiende mountainbikesport zorgt voor schade aan de natuur. Verhuis de mountainbikers naar oude stortbergen en geluidswallen, waar ze geen schade doet.

Kun je gelijktijdig de natuur beschermen en er recreëren?

Dit is geen vergissing. Ze heten écht allebei Patrick Jansen, zijn beiden 49, geen familie. Ze werken ook allebei in Wageningen, waar ze bosbouw hebben gestudeerd. Ze hebben beiden een warm kloppend hart voor duurzaam natuurbeleid, maar verder staan ze redelijk tegenover elkaar.