De nationale taak op Sint-Maarten

Premier Rutte overdreef niet toen hij in zijn eerste reactie vanuit het Nationaal Crisis Centrum in Den Haag de orkaan Irma betitelde als een storm van ‘epische omvang’, die heeft geleid tot ‘grootschalige verwoesting van infrastructuur, huizen en bedrijven’ in Philipsburg en op de rest van het eiland.

Er is een tweede orkaan onderweg en de angst daarvoor is groot. Op Sint-Maarten, maar ook op Saba en Sint-Eustatius, de kleine eilanden die door Irma minder hard werden getroffen. De bevolking van Sint-Maarten is intussen ontredderd en wordt hier en daar ook nog bedreigd door plunderaars.

Sinds de Nederlandse Antillen op 10 oktober 2010 in het nieuwe staatsverband terechtkwamen is Sint-Maarten een autonoom land binnen het Koninkrijk Nederland. De voormalige kolonie koos de route van meer zelfstandigheid, maar behield de band met het Koninkrijk. Daarom heeft de Nederlandse regering volkomen terecht direct laten weten dat het eiland in deze rampsituatie hulp kan verwachten van overzee. Ook koning Willem-Alexander sprak niet voor niets zijn medeleven uit: “U bent ons dierbaar en in onze gedachten zijn we bij u.”

De noodhulp vanuit Nederland is beloofd en komt langzaam op gang. Marineschepen en vliegtuigen zijn naar het eiland gestuurd, Nederlandse militairen doen hun best. Straks volgt de wederopbouw die veel geld gaat kosten.

Botsingen Er mag geen twijfel over heersen dat Den Haag ook in de komende, langdurige periode van herstel naast de autoriteiten in Philipsburg blijft staan en de bevolking van Sint-Maarten te hulp zal schieten. In het verleden waren er regelmatig bestuurlijke botsingen tussen de oud-kolonie en het voormalige moederland. Die zullen wellicht opnieuw opduiken maar mogen de nu zo noodzakelijke samenwerking uiteindelijk niet in de weg staan. Sint-Maarten zal opkrabbelen. Allereerst is dat een opdracht voor de overheden binnen het Koninkrijk en voor de eilandbevolking zelf en hun eigen ondernemers. Al zou het eiland ook hulp mogen verwachten van de grote internationale bedrijven die hier de afgelopen jaren dik hebben verdiend aan de toeristenindustrie, zoals de cruiserederijen. Het ligt bovendien voor de hand dat Nederland en Sint-Maarten bij de wederopbouw samenwerking zoeken met de Franse autoriteiten op Saint Martin. Bovenal zal de Nederlandse regering ook op lange termijn de houding jegens Sint-Maarten moeten voortzetten die gelukkig nu is gekozen bij het lenigen van de eerste ellende. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

