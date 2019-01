De Nashville-verklaring raakt de seculiere staat

Wie had gedacht dat een verklaring van wat orthodoxe dominees en politici over hun homostandpunten een dergelijk verhit debat kon doen oplaaien? Blijkbaar tot verrassing van vele verlichte randstedelingen bestaat de biblebelt nog, inderdaad. En daar is homoseksualiteit niet geaccepteerd, inderdaad. En helaas heeft dat nog steeds veel persoonlijk leed tot gevolg. Net als in orthodox-joodse en islamitische gemeenschappen trouwens.

Het verrassende aan dit debat is niet de overspannen respons van het COC of de tendens in de media en op internet om de ondertekenaars van de Nashville-verklaring te beschuldigen van 'homofobie' of 'homohaat' en het aanhangen van een 'achterhaald' en 'achterlijk' geloof. Dat zijn we gewend. Het is ook wel te begrijpen als de natuurlijke reactie van de dominante cultuur op een afwijkend minderheidsstandpunt.

Zo hoeven we niet verbaasd te staan van de reacties van liberale 'deugchristenen' die graag willen tonen dat zij Christus' liefdesboodschap wél hebben begrepen. Misschien wat gratuit om mee te deinen op de dominante stroom van de meerderheidscultuur, maar de beoordeling daarvan lijkt me een interne aangelegenheid voor de christelijke gemeenschap. De liberalen en orthodoxen moeten de betekenis van naastenliefde maar onderling uitvechten.

Seculiere staat

Maar het debat speelt zich ook af op een ander speelveld. En dat zou ons meer zorgen moeten baren. Het raakt namelijk aan de positie van onze seculiere staat. Met 'seculier' wordt namelijk bedoeld dat de staat neutraal tegenover verschillende religies en ideologieën staat. De staat heeft ten diepste geen mening in ideologische kwesties, maar garandeert juist dat verschillende meningen naast elkaar mogen bestaan.

De staat dus heeft als taak om homoseksueel-geaarden te garanderen dat zij niet worden lastig gevallen in de beleving van hun identiteit en dat zij hun overtuigingen publiekelijk mogen uiten. Maar evenzo moet de staat garanderen dat orthodoxe christenen hun anti-homoseksuele overtuigingen ook publiekelijk mogen uiten door een Nashville-verklaring te ondertekenen. Zolang zij niet de wet overtreden door actief een homoseksueel individu te discrimineren, heeft de staat er fundamenteel niets over te zeggen.

In dit opzicht is er een heel duidelijke grens: in het publieke maatschappelijke debat mogen 'homohaters' worden weggezet en veroordeeld om hun intolerantie tegenover medeburgers. Maar de mening van de dominante cultuur mag nooit worden opgelegd van bovenaf, door inmenging van de staat. En dat is precies de lijn die in het huidige debat wordt overschreden.

Zo wordt aangifte gedaan tegen de ondertekenaars en overweegt het OM op basis daarvan te onderzoeken of er reden is voor strafrechterlijke vervolging. Zo heeft minister Van Engelshoven over de Nashville-verklaring gezegd: "Dit zijn stappen terug in de tijd. We hebben nog een lange weg te gaan." Beseft de minister wel dat zij, als vertegenwoordiger van de seculiere staat, helemaal niets te zeggen heeft over wat precies 'stappen vooruit' of 'stappen terug' zouden zijn?

Een conflict over gewetensvrijheid is cruciaal geweest bij de ontwikkeling van onze staat. Jammer genoeg heeft de protestantse meerderheid dit vaak genoeg teruggedraaid. Maar laat ons nu niet dezelfde fout maken door de seculiere staat af te schaffen en opnieuw een staatsideologie in te voeren.

