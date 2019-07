De nabestaanden van de MH17-slachtoffers is rust zó gegund

Woensdag herdenkt Nederland de 298 slachtoffers van de vliegramp met MH17, nu vijf jaar geleden. Voor de nabestaanden zijn het vijf helse jaren geweest. Veel van hen verloren op die noodlottige 17 juli meerdere geliefden, broers, zussen, kinderen of vrienden tegelijk. Uitgezwaaid op Schiphol, in vakantiestemming vertrokken richting Maleisië, kwam aan al die levens hoog in de lucht abrupt een einde.

Rouw om geliefden is altijd zwaar. Des te meer als het sterven door mensen is veroorzaakt, met grof geweld, in een smerige oorlog hier ver vandaan. Dat er in veel gevallen geen lichaam meer was om afscheid van te nemen, maakt het verlies nog moeilijker te dragen.

In de vijf jaren na de verschrikkelijke ramp is er veel gebeurd. De moeizame repatriëring, de identificatie, het taaie onderzoek en het onverkwikkelijke diplomatieke geruzie met Rusland over de schuldvraag trokken een zware wissel op alle betrokkenen. De inzet van de onderzoekers, familierechercheurs, het OM, het JIT en politici is groot geweest en hun werk is nog niet gedaan. Recent werden eindelijk vier verdachten aangewezen, die zich helaas buiten het bereik van justitie bevinden. Rusland weigert hen uit te leveren.

Een zware wissel trekken

Berechting van de schuldigen is nodig, maar zal in de praktijk zeer lastig worden en waarschijnlijk zonder verdachten plaatsvinden. Toch moet en zal een proces recht doen aan het gevoel dat dergelijke misdaden niet ongestraft mogen blijven. Maar de jarenlange duur van zo’n rechtsgang zal ook weer een zware wissel trekken op het uithoudingsvermogen en geduld van de nabestaanden.

Nederland heeft met hen meegeleefd, van de indrukwekkende thuiskomst van de lichamen op vliegveld Eindhoven, de komst van een monument tot de publieke herdenking woensdag. Aan de andere kant hebben de aandacht in de media en het onderzoek ook hun tol geëist bij de nabestaanden. Zij hadden niet gevraagd om al die publiciteit, al die gruwelijke details, al die berichten, het nepnieuws en de ontkenningen van enige betrokkenheid, die zout in de wonde zijn.

Voor de media is het zoeken geweest naar het juiste evenwicht tussen publiciteit, het brengen van nieuws rond het onderzoek en menselijk medeleven. Dat blijft een precaire balans, waar wij ons zeer bewust van zijn. Ieder mens zou in alle rust, op zijn eigen manier, afscheid moeten kunnen nemen en rouwen om zijn geliefden. Die rust vinden is de nabestaanden van de MH17-slachtoffers zó gegund, in de wetenschap dat ook vandaag weer heel Nederland aan hen denkt.

