De mooiste locatie waar ik ooit iemand mocht interviewen

Ga niet in de lange toeristenrij staan, waarschuwde hij, maar in die voor de ‘yerli’, de lokale bewoners. Zeg dat je richting Maden wilt, tot aan Villa R. Betaal de koetsier 15 lira en bel mij, dan doe ik de poort open. Vervolgens zou hij 70 minuten ter beschikking staan voor een interview over Europa.

Lees verder na de advertentie

Ik arriveerde veel te vroeg; iets meer dan een uur zelfs. Om de tijd te doden ging ik even verderop in de straat op een muurtje zitten en sloeg het boek open waarin de schrijver de lof op de Prinseneilanden had gezongen. Vanaf zijn vroege jeugd had hij er de zomers doorgebracht, en nog altijd was dit de plaats waar hij zich het liefst terugtrok om aan zijn romans te werken - de contouren van Istanbul altijd in de verte, maar zonder het gedruis, alsof hij naar de wereld kon kijken en die kon beschrijven zonder er zelf deel van uit te hoeven maken.

Sinds het einde van de negentiende eeuw kozen de rijken van Istanbul deze eilanden - naast Büyükada nog drie andere - als hun zomerverblijf en wie zich laat vervoeren in een van de versierde koetsjes kan zich gemakkelijk in die tijd wanen. ‘De koetsjes zijn nog dezelfde als toen,’ noteert de schrijver, ‘en om van ze te houden moet je leren te houden van de sterke reuk van paardenmest op de markten, in de volle straten en bij de haltes.’

Ik werd gek van de muggen, die staken onophoudelijk. Misschien moest ik maar een stukje lopen

Ik rook het inderdaad, al lag er nauwelijks nog mest op straat. Alle koetsjes waren nu uitgerust met een zak van blauw zeil die tussen de paarden en de koetsier in hing en fungeerde als luier. Terwijl ik verder las over de geschiedenis van de Prinseneilanden, trok een onophoudelijke stoet van koetsjes voorbij, omgeven door een scherpe mestlucht. Opvallend vaak bevonden zich onder de passagiers vrouwen in boerka, waarschijnlijk toeristen uit de Arabische wereld. Ze zwegen zonder uitzondering. Maar er kwamen ook een paar koetsjes langs met Turkse meisjes aan boord, zingend en klappend en schaterlachend.

Paradijselijk Paradijselijk was het hier, en ik bedacht dat ik straks bij wijze van begroeting tegen de schrijver zou zeggen dat dit de mooiste locatie was waar ik ooit iemand mocht interviewen. Intussen werd ik wel stapelgek van de muggen, die staken zonder ophouden, zelfs door mijn sokken heen. Misschien moest ik maar een stukje gaan lopen. Ik drentelde langs het huis van de schrijver - zou hij me zien en zich afvragen waarom ik zo vroeg was? - en even later ook weer terug, tot het moment van de afspraak daar was en ik hem mocht bellen. Hij opende de poort, leidde me door de tuin, en ging me voor naar het terras met uitzicht op zee. Op tafel lag een notitieblok klaar. Orhan Pamuk sloeg dat open en begon te praten.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.