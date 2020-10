De monarchie staat of valt niet met die vakantie van de koning en zijn gezin

Heeft uw liefde voor het koningshuis een deuk opgelopen, vroeg Monic Slingerland aan de lezers.

In een kooi

De koning en zijn gezin kunnen geen Landal-huisje huren of een fijne strandwandeling bij Scheveningen maken. Ze wonen in een gouden kooi. Er is een enorme inzet van de hele familie, we waarderen dat, maar zodra ze even uit de kooi willen is daar het boze vingertje van de Nederlander die eigenlijk alleen de eigen levensstijl als norm oplegt. Geef mij maar de continuïteit van deze koninklijke mensen tegenover de gekozen presidenten die zich niet een levenlang hoeven voor te bereiden. Dat mag en moet wat kosten.

Margriet van der Kooi, Driebergen

De laatste slaven

In de afgelopen maanden is veel geschreven over slavernij. Ik beschouw de koninklijke familie als de laatste slaven, mensen met een sterk beperkte vrijheid. Volgens de Grondwet zijn alle burgers in Nederland gelijk. Daarin past niet, dat wij één familie buiten of boven die Grondwet plaatsen. Geef ze de vrijheid en laat ze belasting betalen. Dan kunnen ze gaan en staan waar en wanneer ze willen. Het is ze gegund.

Mia Dittmar, Zoetermeer

Als gezin

Waar ik aanneem dat de leden van het koninklijk gezin van tevoren nagedacht zullen hebben over hun vakantieplannen, vind ik het jammer dat ze hun vakantie afgebroken hebben. Ik had het mooier gevonden als niet de reageerders op sociale media bepalend zouden zijn geweest, maar dat de koning, via de premier, uitgelegd had waarom ze, als gezin, de herfstvakantie zo wilden doorbrengen. Dat hun gezinssituatie, waar ze niet voor gekozen hebben en die inherent is aan een monarchie, zo anders is als die van anderen. Daarnaast had hun vakantie op geen enkele manier tot een grotere verspreiding van het coronavirus kunnen leiden. Een discussie over de monarchie als zodanig kan gevoerd worden zonder oordeel over deze vakantie.

Rob Wildschut, Noordwijk

Referendum

De koning heeft zich onttrokken aan de voor de democratie nodige liefde voor gelijkheid door op vakantie te gaan naar Griekenland. Hij verliest hiermee het respect van het volk, althans van mij. Nu is dat niet de eerste keer dat dit gebeurt. Ook en mede door de exorbitante kosten die het Huis met zich meebrengt.

Het wordt tijd om nadrukkelijk de belangen te wegen en de monarchie te heroverwegen. Laat ons een referendum houden zodat alle burgers zich kunnen uitspreken. Daarna kan onze volksvertegenwoordiging hierover een wijs besluit nemen passend in deze tijd.

Ans van Iersel, Bennekom

Verwend

Willem-Alexander en Máxima trokken afgelopen maanden zeer regelmatig het land in om hun steun te betuigen aan landgenoten, te informeren hoe het ging. Maar hup, weg, is het goede gevoel dat mij dat gaf. Want hoe gemeend was hun gedrag, of waren het vooral agendapunten die ze voor de goede sier af moesten werken? En hadden ze nu echt gedacht dat ze er ‘stiekem’ tussenuit konden knijpen deze herfstvakantie? Ze vallen bij mij nu onder de categorie ‘verwende koningskinderen’.

L. Holl, Nijmegen

Monic Slingerland is chef van de opinieredactie. Elk weekend stelt ze een vraag aan de lezers, op woensdag verschijnt een selectie van de antwoorden.