De mist tussen mij en de wereld is opgetrokken

Het gaat echt op alle vlakken beter met mij sinds man bij me weg is, maar daar heb ik het nooit over. Als die gedachte toch door mijn hoofd flitst, denk ik er meteen bij dat dat heel toevallig zo is. Binnenkort gaat alles mis.

Het is verboden. Het mag niet beter met me gaan. Véél beter al helemaal niet. Het zou wat zijn als het vertrek van man het beste is wat in mijn leven kon gebeuren. Ik ben er alleen maar op vooruitgegaan. Aantoonbaar zelfs. Met cijfers.

In het jaar dat hij het huis verliet, verdiende ik bijvoorbeeld al drie keer zoveel. Ook schreef ik een boek dat inmiddels aan de zesde druk toe is.

Vroeger maakte ik me niet erg druk over mijn inkomen. Hij toen ook niet. Hij had een eigen bedrijfje in de commerciële sector, en bracht het grootste deel van ons geld binnen.

Lang geleden al had ik hem beloofd dat ik ooit kostwinner zou worden. Dat moment heeft hij niet meer af willen wachten. Eerlijk is eerlijk: ik denk niet dat het er ooit van zou zijn gekomen als ik met hem samen was gebleven.

De mist tussen mij en de wereld trok op. Dat is misschien nog wel het frappantst