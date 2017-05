De missie van Radio Vaticana

Radio Vaticana is een nieuwsstation als alle andere, legt Lovett uit, met dit verschil dat de paus, het Vaticaan en de kerk - in die volgorde - altijd voorrang hebben. Daarna komt pas de rest van de wereld. Is er iets veranderd onder paus Franciscus, wil ik weten. Mag er bijvoorbeeld kritiek klinken op de kerkvorst? Een verbaasde blik. Kritische journalisten zijn er al genoeg, doceert Lovett. Radio Vaticana heeft een andere missie: de evangelische boodschap van de paus zo goed mogelijk overbrengen naar zoveel mogelijk luisteraars.

Het evangelie is volgens Lovett het énige antwoord op de vragen van de wereld, of het nu gaat om armoede, uitbuiting of discriminatie. Moet je een goede katholiek zijn om bij het pauselijke radiostaton te werken? Lovett haalt zijn schouders op en zegt dat hij niet weet wat een goede katholiek is. Het belangrijkste is dat je de waarheid bent toegewijd.

Geen woorden aan vuil gemaakt

Tijd voor een rondleiding. Lovett laat de studio zien waar kardinaal Wojtyla, de latere paus Johannes Paulus II, zijn Poolse landgenoten een hart onder de riem stak in woorden die in communistisch Polen zelf verboden waren. Lovett was met de Poolse paus in Nederland in 1985, en reed direct achter hem in de volgauto. Geamuseerd memoreert hij hoe ze met eieren werden bekogeld. Nee, de paus heeft daar nooit een woord aan vuilgemaakt.

Lovett moest wennen aan de aanrakerigheid van paus Franciscus - "hij praat met je en pakt je tegelijkertijd vast"

We verlaten het stadspaleis en wandelen langs de Via della Conciliazione naar het Vaticaan, waar we voor ik er erg in heb de Zwitserse Garde zijn gepasseerd. Onderweg vertelt Lovett dat hij als Angelsakser een beetje moest wennen aan de aanrakerigheid van paus Franciscus - "hij praat met je en pakt je tegelijkertijd vast" - maar dat hij dat nu wel een mooi bijbels gebaar vindt: Jezus raakte de mensen ook aan en genas ze bovendien.

We arriveren in de Vaticaanse tv-studio, waar we de felicitaties zien van Franciscus aan zijn voorganger, die ook in het Vaticaan woont en juist negentig is geworden. Franciscus heeft het idee dat hij met Benedictus XVI een 'wijze en liefhebbende grootvader' in huis heeft. "Ik voel grote affectie voor hem. Ik heb altijd van hem gehouden." Dat is wederzijds: "Meer dan de Vaticaanse tuinen met al hun schoonheid is uw goedheid mijn werkelijke thuis", antwoordt Benedictus bloemrijk.

Na deze hartelijkheden van Hunne Heiligheden is het tijd voor koffie. We kiezen voor latteria Giuliani Alessandro aan de Borgo Pio en praten verder over de invloed van Radio Vaticana. "Het gaat om de invloed van de paus", verbetert Lovett mij. Hij herinnert zich hoe hij een groep tieners ontmoette in een vluchtelingenkamp in Oeganda. "Ze vertelden mij dat ze via opwindradio's naar de paus luisterden. En ze vroegen: zorg alstublieft dat hij over ons blijft spreken, anders worden we onzichtbaar." Met tranen: "Prachtig toch hè, de hoop die de stem van de paus kan bieden?"

