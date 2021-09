De missie in Afghanistan is niet geslaagd, en daar moeten we van leren

De falende interventie in Afghanistan leert ons pijnlijke lessen. Het buitenlandbeleid moet over een andere boeg willen we elders duurzame vrede bereiken. Liefst zonder militairen. En zo wel dan pas na rijp beraad, betoogt oud-diplomaat Bas Bijlsma, nu onafhankelijk adviseur op het gebied van internationale vrede en veiligheid.

Nadat de Taliban Afghanistan onder de voet hadden gelopen, kopte de Washington Post ‘20 jaar oorlog in 10 dagen tenietgedaan’. De hartverscheurende beelden van de evacuatieoperatie in Kaboel maakten dit pijnlijk duidelijk. Nu de laatste Amerikaanse militair het land heeft verlaten, moeten we lessen trekken uit de mislukte internationale interventie.

Een ding is zeker: 20 jaar buitenlandse militaire aanwezigheid in Afghanistan trok een zware wissel op ons allemaal. Niet alleen financieel – zo investeerden alleen de VS al 2,4 biljoen dollar – maar ook op menselijk vlak. Het artikel in de Post vatte dit samen in enkele bloedstollende statistieken: meer dan 50.000 doden onder burgers, 66.000 Afghaanse militairen en politieagenten, 3500 buitenlandse militairen (25 Nederlanders), en 500 vermoorde hulpverleners en journalisten. Daarnaast tienduizenden gewonden en getraumatiseerden.

Intussen bleef Afghanistan onverminderd slecht scoren op internationale ranglijsten. Zo zette de invloedrijke Global Peace Index Afghanistan vorig jaar voor de vierde keer op rij onderaan. En het land staat lager op de toonaangevende Human Development Index dan voor de interventie in 2001.

Wat kunnen we hiervan leren?

De eerste les: we moeten constateren dat een overwegend militaire strategie geen fundamentele maatschappelijke transformatie kan bewerkstelligen. Zelfs niet in 20 jaar tijd. De beloofde stabiliteit, democratie en duurzame ontwikkeling bleven uit. Het krachtige web van instituties dat nodig is, kan niet van buitenaf en met militaire druk worden opgelegd. Lokale en korte-termijnresultaten van de interventie, zoals mediavrijheid en betere toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, boden onvoldoende tegenwicht aan de verstikkende werking van corruptie, tribalisme en cliëntelisme.

Politieke strategie

Duurzame vredesopbouw vergt langdurige diepte-investeringen in bevolkingen, aldus VN en Wereldbank. Dit kan alleen met een zorgvuldige politieke strategie in combinatie met krachtige diplomatie en ontwikkelingssamenwerking die de belangen van burgers centraal stellen. Militaire missies kunnen daaraan dienstbaar zijn, maar alleen onder strikte voorwaarden. In Afghanistan was de praktijk omgekeerd: de VS en bondgenoten zetten diplomatie en ontwikkelingshulp vooral in ter ondersteuning van de overwegend militaire strategie.

De tweede les: de militaire praktijk op de grond blijkt keer op keer weerbarstiger dan maatschappelijke en politieke discussies ons doen geloven en bondgenoten ons voorhouden. Hoewel de VS steeds benadrukten de Afghanen te willen bevrijden en ontwikkelen, wond president Biden er recent geen doekjes meer om. In zijn toelichting op het plotselinge vertrek uit Afghanistan, zei hij dat de VS er slechts waren ‘om de daders te pakken en Al-Qaida uit te schakelen’. De missie had ‘nooit bedoeld mogen zijn’ om de natie op te bouwen en een democratie te creëren.

Hetzelfde zagen we in Nederland. Terwijl de militairen aan het vechten waren, bleef de Tweede Kamer de missie vooral als een humanitaire operatie behandelen. Dat kan niet langer. We moeten eerlijker worden over de mogelijkheden én tekortkomingen van dit paardenmiddel. Ook wanneer machtige bondgenoten ons onder druk zetten om vooral mee te doen.

Wapens voor de Taliban

De derde les: de grootschalige opbouw van veiligheidsdiensten van dubieuze regimes werkt vaak averechts. De biljoeneninvestering in het trainen en bewapenen van de Afghaanse veiligheidsdiensten smolt als sneeuw voor de zon toen de Amerikanen hun logistieke en financiële steun stopzetten. Met desastreuze gevolgen. Zo viel een aanzienlijk deel van de aan de Afghaanse strijdkrachten gedoneerde wapens – infanterievoertuigen, granaatwerpers en duizenden machinegeweren – in handen van de oprukkende Taliban. Die kunnen ze mooi gebruiken om de bevolking van het Emiraat nog effectiever te onderdrukken.

De grote hoeveelheid van deze wapens zal waarschijnlijk de reeds sluimerende onderlinge conflicten tussen Taliban-facties en lokale milities sneller doen escaleren. Ook kan een deel zijn weg vinden naar internationale terroristische en criminele organisaties. Deze les is extra belangrijk omdat het trainen en bewapenen van veiligheidsdiensten als instrument juist aan belang wint binnen het westerse buitenlandbeleid. Zo kan de EU op aandringen van de lidstaten sinds kort zelfs voor het eerst in haar geschiedenis wapens doneren aan overheden in Afrika, het Midden-Oosten en elders.

Kortom, als we echt willen blijven investeren in maatschappelijke transformaties ver van huis, dan moeten we de gereedschapskist van het buitenlandbeleid herschikken. Duurzame vrede, veiligheid en ontwikkeling vergen zorgvuldige politieke strategieën en diepte-investering in diplomatie en ontwikkelingssamenwerking. Dit vooral ten gunste van lokale bevolking en maatschappelijke bewegingen. Besluiten we toch tot inzet van het militaire instrument, dan moeten we veel kritischer bekijken of de doelen realistisch zijn en het middel niet erger is dan de kwaal. Alleen zo doen we recht aan het leed dat in Afghanistan is geleden en aan onze militairen die bereid zijn hun leven te riskeren als wij ze dat vragen.

