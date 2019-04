De minister moet persoonlijk ingrijpen en investeren om meer jongeren als ‘Anne’ te helpen

Dit verhaal staat helaas niet op zichzelf. Er is een crisis gaande in de jeugdzorg. Minister Hugo de Jonge van volksgezondheid zou daar een persoonlijke prioriteit van moeten maken. In plaats daarvan is hij bezig met het zoveelste actieplan, zonder hiervoor de portemonnee te trekken.

Dit weekend bezocht ik een 16-jarig meisje met zulke ernstige psychische problemen dat het risico groot is dat ze zichzelf iets aan doet. Omdat er geen plek was bij een crisisopvang in de buurt, moest ze verkassen naar de andere kant van het land. Daar moest ze echter binnen een week weer vertrekken. Want de opname vond plaats buiten de eigen gemeente en daardoor was onduidelijk wie garant stond voor de kosten.

Het begint met een minister die niet alleen actieplannen schrijft, maar er ook mee aan de slag gaat

Het wordt tijd dat we levensbedreigende psychische aandoeningen serieus nemen. Als je kanker hebt, krijg je toch ook een behandeling bij een ziekenhuis verderop?

Het is fantastisch dat de minister zich heeft hardgemaakt voor Anne en er binnenkort een behandelplek voor haar komt. Maar er zijn zoveel meer jongeren met complexe problemen die ook hulp nodig hebben. Jongeren die als gevolg van misbruik gebukt gaan onder angststoornissen en in de isoleercel terechtkomen vanwege personeelstekorten. Jongeren die keer op keer van instelling moeten veranderen en steeds hun verhaal moeten doen aan weer nieuwe hulpverleners. Jongeren die eindelijk de juiste hulp vinden, maar daar weer weg moeten, omdat de instelling de gemeentelijke aanbesteding voor de zorg verloor.

De overheid moet nu ingrijpen bij de crisis in de jeugdzorg en investeren in verbeteringen. Suïcide is doodsoorzaak nummer één onder jongeren. In 2017 overleden 81 tieners door zelfdoding. De afgelopen decennia lag het aantal nooit boven de 58 jongeren per jaar.

Te veel jongeren (2650 in 2017) zitten in gesloten jeugdzorg, terwijl ze daar vaak niet thuishoren. En vier van de vijf hulpverleners ervaart een (veel) te hoge werkdruk. Wachtlijsten lopen op. Intussen meldt de ene na de andere gemeente zich met miljoenentekorten om jeugdhulp te financieren.

Minister De Jonge komt tot nu toe nauwelijks in beweging. Al twee jaar belooft hij zicht op wachtlijsten, maar komt er niet mee over de brug. Als we hem vragen om gemeenten bij te staan in de oplopende zorgkosten, schuift hij dit voor zich uit. Als we hem vragen om oplossingen komt het zoveelste actieplan, zonder bijbehorende begroting.

De crisis in de Jeugdzorg vraagt om meer. We kunnen namelijk niet van het veld vragen alle problemen maar op te lossen zonder dat er een euro bijkomt. Dit vraagt om investeringen en regie.

Onvermogen van overheid Misstanden in de jeugdzorg zijn niet de schuld van jeugdzorgmedewerkers, die zich dag in dag uit bekommeren om onze jeugd. Het zijn ook niet de gemeenten die onvoldoende middelen hebben om kwaliteit en capaciteit in te kopen. Het is het gevolg van het onvermogen van de overheid om de feiten onder ogen te komen en in te grijpen. Het is tijd voor een keerpunt. Dat begint met een minister die niet alleen actieplannen schrijft, maar er ook mee aan de slag gaat. En met een kabinet dat inziet dat het echt niet goed gaat in de jeugdzorg en rigoureus optreedt. Dat ervoor zorgt dat kwetsbare jongeren de zorg krijgen die ze nodig hebben. Vandaag nog, want morgen kan te laat zijn.

Lees ook:

De 13-jarige Anne wil leven, maar de anorexiawachtlijst brengt dat in gevaar Als de anorexiazorg in Nederland niet op korte termijn verbetert, ontstaan er meer levensbedreigende situaties. Daarvoor waarschuwen deskundigen naar aanleiding van het verhaal dat de 13-jarige Anne vandaag aan Trouw vertelt. Zij ligt voor de tweede keer ondervoed in het ziekenhuis omdat ze al maanden op de wachtlijst staat voor behandeling van haar eetstoornis.

Jeugdzorg wil meer geld, want ‘hier worden alleen nog brandjes geblust’ Er staan duizenden kinderen op een wachtlijst, de kosten rijzen de pan uit en medewerkers lopen weg vanwege de hoge werkdruk. Jeugdzorgmedewerkers willen dat de minister extra geld uittrekt.