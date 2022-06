De mensonterende bestorming bij Melilla is een voorbode

Er zijn beelden die je niet zomaar loslaten. Op de site van de Spaanse krant El País zag ik dit weekeinde hoe het koele oog van een camera, waarschijnlijk een smartphone, op een nog warme deken van gepijnigde lichamen werd losgelaten. Levenloze lichamen die hier en daar met die van stervenden of zwaargewonden waren verstrengeld. Een kluwen van horror. Een vervlechting van doodstilte en reutels met soms een trage armbeweging of een spasme. Mensen als compact restafval her en der gestrooid. Het deed me denken aan andere beelden, uit een van de meest duistere perioden van onze geschiedenis, tijden die ik hier niet expliciet zal benoemen uit besef van proportionaliteit en respect voor leed dat onmogelijk vergelijkbaar is. Wat ook de kilheid van de beelden versterkt, zijn de tientallen agenten die het tafereel op afstand gadeslaan, zonder de nog levende slachtoffers hulp te bieden.

De beelden waren vrijdag geschoten aan de Marokkaanse kant van de grens met de Spaanse exclave Melilla. 1500 tot 2000 Afrikanen probeerden via de exclave Europa binnen te komen. Er vielen officieel 23 doden door verdrukking maar sommige ngo’s spreken van 37 gevallen. Ook zouden slachtoffers zijn gevallen door hard optreden van de Marokkaanse politie. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de asielmigranten die de exclave trachtten te bestormen niet op vreedzame vluchtelingen leken: de meesten van hen waren met stokken bewapend of droegen rugzakken vol met stenen. Dit is duidelijk te zien op andere video’s. Dit gaf de Spaanse premier Sánchez de kans om de gewelddadige bestorming ‘een aanval op de territoriale integriteit van ons land’ te noemen.

Ik vrees dat de mensonterende gebeurtenis bij Melilla een voorbode is van wat de toekomst ons gaat brengen. Los van de discussie tussen het kamp dat vindt dat asielmigranten te allen tijde toegang tot Europa moeten krijgen en het andere dat pleit voor strenge (EU-buiten)grensbewaking en een restrictief toelatingsbeleid, zijn de feiten genoeg verontrustend.

Wanhopige kandidaten

Afrika zal mogelijk de komende jaren muteren in een menselijk reservoir van wanhopige kandidaten voor de vlucht naar Europa. Van de achttien staten in de wereld waaruit vorig jaar nieuwe vluchtelingen werden gesignaleerd, bevinden zich twaalf in Afrika (Global Trends Rapport van UNHCR). En als een kaart van de huidige gewapende conflicten in de wereld wordt gepresenteerd, kleurt Afrika voor twee derde rood. Daarbij wordt het continent ook nog hard getroffen door de klimaatverandering: water wordt schaars en door de droogte verergert iedere dag de voedselcrisis, wat heel wat mensen in beweging zet.

Dan is er nog de exploderende Afrikaanse demografie: tussen 2010 en 2020 is de totale bevolking daar met 300 miljoen toegenomen, zeg maar zeventien keer Nederland. Volgens het Pew Research Center kan de Afrikaanse bevolking in het jaar 2100 van 1,3 miljard nu tot meer dan 4 miljard toenemen. Gezien de huidige omstandigheden lijkt dit overdreven, maar voorlopig is die groeitrend er wel. Dan is de vraag hoe Europa zal reageren als bestormingen als in Melilla en vluchtboten op zee regel worden. De discussie over stoelen in plaats van bedden in asielcentra zal allang gepasseerd zijn.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.