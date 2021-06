De mens zoekt zijn eigen voordeel, juist daarom hebben we wetten nodig

Hier is-ie weer, de zeer onregelmatige rubriek met berichten van één dag die helemaal niets met elkaar te maken hebben. We beginnen bij de onthulling van RTL Nieuws over dierenmishandeling in een groot slachthuis. Een medewerker van Varkens in Nood maakte undercover opnames bij slachterij Gosschalk in Epe. De dieren worden er met geweld opgejaagd; elke minuut dat de slachtbaan stilligt kost 100 euro. Het personeel slaat varkens langdurig met peddels, ook op het hoofd, en gebruikt prikkers om stroomstoten te geven, zolang het maar buiten het bereik van de toezichtcamera’s is.

“Je zit te sidderen op je stoel als je dit ziet”, zegt een hoofddocent diergeneeskunde. Een meerderheid van de Kamer wil nu dat het slachthuis wordt gesloten, maar zonder de undercover-beelden had er geen haan naar gekraaid. Dan had ook McDonald’s niet opeens besloten geen vlees meer van Gosschalk af te nemen. Ze wisten niet hoe het er daar aan toeging, maar weten ze dat dan wel over andere slachterijen?

Oké, maar dit gaat over dieren. Het zou wat anders zijn als het over mensen ging. Bericht nummer twee, afkomstig uit Trouw, zoals ook de volgende berichten: verschillende Nederlandse verzekeraars, niet alle, beleggen hun vermogen in onfrisse bedrijven. “Onderzoekers stellen vast dat verzekeraars soms al jaren op de hoogte zijn van onder meer vervuiling, landroof, geweld en zelfs moord.”

Oké, maar dit gaat over indirecte betrokkenheid bij ellende elders. Het zou wat anders zijn als er sprake was van misstanden bij óns. Bericht nummer drie: ondanks het algemeen aanvaarde rapport van de commissie-Roemer over de onacceptabele omstandigheden waarin arbeidsmigranten in Nederland leven, verandert er niets. “Ik krijg veel mailtjes van Hongaarse arbeidsmigranten”, zegt Kamerlid Kati Piri. “Met vijftien matrassen in een kamer: dat zijn schrijnende verhalen.”

Oké, maar dit gaat over mensen uit het buitenland, het zou wat anders zijn als het om Nederlanders ging, doorsneewerknemers met een cao en zo. Bericht nummer vier: nu de economie opkrabbelt, ontstaat er weer werk voor mensen die tijdens de lockdown hun baan verloren. Maar wat voor werk? Op Schiphol zien ze dat bedrijven ontslagen personeel alleen als flexkracht terug willen nemen. “Ik heb meerdere keren gesolliciteerd”, zegt de 58-jarige Tony Roomeyer, die 34 jaar ervaring heeft. “Maar dan krijg je een flexcontract met veel splitdiensten.” Hij verdiende 3200 euro bruto en krijgt nu 1800 aangeboden.

Oké, maar dit is van alle tijden. Zo werkt de economie nu eenmaal, wat had je dan verwacht? Mensen zoeken hun eigen voordeel, misschien geldt dat zelfs wel voor brave columnisten. Precies, en daarom hebben we wetten nodig die onszelf, als samenleving, herinneren aan wat wij werkelijk van waarde vinden; dat wat bescherming verdient tegen het idee dat ‘de economie’ ons geen andere keuze biedt dan onze slechtste impulsen te volgen. En het zou aardig zijn, maar nu ga ik wel heel ver, als ook onze overheid zich dan aan de eigen wetten hield.