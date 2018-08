De mens vormt in Cairo de grootste bedreiging voor dier en natuur

De wezel schiet vanonder BMW's en SUV's de drukke straten over en is een nachtmerrie voor Egyptenaren die in luxe appartementen op het eiland wonen of werken. Zij zien de dieren als ongedierte en geloven dat ze goud stelen.

Bij zo'n zonsondergang loop ik met vriend Noor op het eiland langs de Nijl. Hij groeide hier op, de zoon van een bekende politiek leider die oppositie voerde tegen het regime van dictator Mubarak. Zijn vader werkt aan een omslag in de politiek, Noor werkt aan een omslag in de manier waarop Egyptenaren met de natuur om gaan. "Ze zien wezels als ongedierte, als ratten. Maar ze weten niet dat ze juist ratten eten", vertelt hij. "En de ratten zijn er doordat er zo veel vuil op straat wordt gedumpt."

Er vallen weleens takken op dure auto's. De eigenaren zetten de lokale autoriteiten onder druk om de bomen te kappen Egyptenaar Noor

Net als zijn vader verlaat Noor ook snel Egypte, maar hij vindt het lastig zijn eiland achter te laten. Voor hem is Zamalek een plek met een ziel, waar de bomen en diersoorten het verhaal van het eiland vertellen. Een tropisch eiland in het centrum van Cairo, steeds meer opgeslokt door de stad die elk jaar met een half miljoen extra inwoners groeit.

Nu lopen er zes bruggen naar het eiland, waarover dagelijks duizenden auto's tussen de stadshelften aan de linker- en rechterzijde van Nijl rijden. Tot aan het begin van de vorige eeuw grensde het oude Cairo nog niet aan de Nijl en was er slechts een enkele brug naar het eiland. Ver weg van de drukke straten van Cairo was Zamalek een paradijs, waar Egyptische koningen als Khedive Ismail planten en dieren van over de hele wereld naartoe lieten verschepen.

We lopen langs een enorme boom die door een stuk asfalt groeit. "Deze bomen overleven het klimaat al honderden jaren. De mens is nu het gevaar", legt hij uit.

De paar villa's met tuinen die vroeger op het eiland stonden, maakten de laatste decennia langzaam plaats voor hoge flatgebouwen. "En de takken van de bomen vallen weleens op dure auto's. De eigenaren van die auto's zetten vervolgens de lokale autoriteiten onder druk om de bomen te kappen", zegt Noor.

© Kim Deen

Het probleem is, vertelt Noor, dat de eigenaren hier vaak niet meer wonen, maar in een van de dure nieuwe buitenwijken aan de rand van Cairo. Ze gaan hier naar hun werk bij een prestigieuze makelaardij of reclamebureau.

"Zij geven niet veel meer om deze buurt", zegt hij. "Hetzelfde geldt voor het lokale bestuur." Door de centrale ligging van het eiland en het goede imago, is grond hier erg gewild. Het wordt in hoog tempo verkocht, waarna er nieuwe winkels en bedrijven openen.

In een gigantische Indiase banyanboom, met honderden hangende takken, zien we felgroene parkieten. "Die zijn in de tijd van koningen uit India meegebracht en uit volières ontsnapt", vertelt Noor. Het is een van de weinige diersoorten die op het eiland juist toeneemt in aantal. "Tegen alle verwachtingen in."

