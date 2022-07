De meningvrije maandag is een mooi idee, maar ik hield het niet vol

Toen ik gisteren de prikkelende opiniebijdrage van Tom Mikkers en Cornelis Vlot las, kon ik alleen maar instemmend knikken. De auteurs pleiten voor een meningvrije maandag, zo’n beetje als vroeger de autoloze zondag van Joop den Uyl: ‘Op een meningvrije maandag heffen we de blokkades op en kunnen we met de kop in de wind weer naar buiten. Niet met een mening, maar met oprechte belangstelling voor de ander’.

Tegelijk realiseerde ik me dat mijn steun aan deze actie ook consequenties voor mijn werk zou kunnen hebben. Op maandag moet ik wekelijks mijn dinsdagcolumn tikken, en gisteren was het weer maandag. Ik was al uren bezig de kranten door te nemen en werd tijdens mijn lectuur door duizenden meningen en meninkjes lastiggevallen. Ja, maar die in mijn hoofd botsende opinies had ik gelukkig nog geen uitgang geboden.

Maar hoe zat het ook alweer met ons hondje Jampo? Was ik soms niet deze ochtend van mening geweest dat, bij deze hitte, Jampo beter kaalgeschoren zou moeten worden? Er ontstond een geanimeerde discussie met Mevrouw Ephi die uiteindelijk via internet het bewijs leverde dat honden dankzij hun vacht tegen de warmte worden beschermd. Ik besloot voor mijn eigen gemak dat een foute mening, die tegengesproken en gecorrigeerd wordt, in geen geval kon tellen.

Ik greep vervolgens naar mijn notitieboekje waarin ik de eventuele onderwerpen voor mijn dinsdagcolumn eerder had opgeschreven. Ze vereisten allemaal een eigen, meestal zeer persoonlijke conclusie. Een eigen mening dus. Ik begon al die onderwerpen één per één door te strepen. Hoe doen andere columnisten hun werk op een meningvrije maandag, vroeg ik me wanhopig af?

Mission Impossible

Plots dacht ik aan mijn Volkskrant-collega’s Sheila Sitalsing en Bert Wagendorp: uitgerekend op die meningvrije maandag waren ze, na respectievelijk 11 en 16 jaar trouw werk, met hun column gestopt. Zaterdag hadden ze in hun krant uitgelegd dat ze moe en uitgeschreven waren. Dood- en doodmoe zelfs, van al die meningen die ze jaar in jaar uit moesten produceren. Ik vroeg me cynisch af of die twee niet in contact met Tom Mikkers en Cornelis Vlot waren geweest. Let op, dit is geen mening, alleen maar een vraag.

Op dat moment speelde mijn smartphone de tune af van de serie Mission Impossible: moederlief aan de lijn. Als 91-jarige had ze veel last van de hitte, daar in de Provence. Maar ook van de pleegzusters die haar iedere ochtend bezoeken en haar proberen te overtuigen zich te laten vaccineren. Moederlief begon weer de gekste complottheorieën en fakenieuws te debiteren over het coronavaccin, theorieën die regelmatig worden aangereikt door haar benedenbuur.

Ik beet op mijn onderlip: dit keer zou ik ze niet tegenspreken. Dit keer zou ik op mijn meningvrije maandag ‘oprechte belangstelling voor de ander’ tonen. Ik hield het niet vol en moest haar uiteindelijk toch tegenspreken. “Dit is jouw mening, niet de mijne”, zei ze. Ik zweeg ongemakkelijk. Als de laffe zondaar die de biechtstoel op moet. Ik kan me hooguit tevredenstellen met deze column waarin ik, op mijn eerste meningvrije maandag ooit, geen mening uitte. Hoewel…

Ik beet op mijn onderlip: dit keer zou ik moederlief niet tegenspreken.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.