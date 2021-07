De melkbus verdween 'vanzelf'. Zo gaat het volgens het CDA ook met de krimp van de veestapel. Ziet u toekomst voor de boer?

Veranderingen op de boerderij gaan niet snel, maar ze horen erbij. Of stopt het nu?

Zo’n anderhalf miljoen koeien telt Nederland. Net zoveel als in 1950. Alleen is de koe van nu niet meer te vergelijken met haar zuster van toen. De melkkoe van heden is een nogal schonkig wezen met een absurd grote uier. Ik vraag me af of er ook verschil is in stikstofuitstoot, tussen de melkkoe van nu en die van 1950. Hoe dan ook, dat de veestapel moet krimpen, beaamt nu eindelijk ook het CDA. De krimp is geen doel op zich, liet de landbouwwoordvoerder Derk Boswijk deze week weten, maar een logisch gevolg van het stikstofbeleid. De krimp zal ‘vanzelf’ gebeuren, verzekerde hij, in een periode tussen de tien en vijftien jaar. Het klinkt als het sussend bezweren van de boerenboosheid. Maar het klopt wel dat het zo de landbouw in Nederland vergaat sinds 1950: een geleidelijke verandering die deels vanzelf gaat.

Neem de melkbus. Het lijkt nu onverantwoord, maar tot ver in de vorige eeuw zetten melkveehouders tweemaal per dag de versgemolken melk aan de weg, in bussen die opgehaald werden door het zuivelbedrijf. Lekker in het zonnetje. De melk was gezeefd, maar erg hygiënisch was het natuurlijk niet. Toch heeft het lang geduurd voordat boeren verplicht werden een koelinstallatie aan te schaffen, en de melk niet meer dagelijks werd opgehaald. Dat betekende wel het einde voor kleine boeren voor wie zo’n koelinstallatie een te grote investering was.

Vooruitgang in dierenvreugde

Even geleidelijk was de overgang van het met de hand melken naar de melkrobot. En door die melkrobot kwam vanzelf, inderdaad, de veel grotere stal in zwang, waarin de koeien los konden rondlopen. De boer die met de hand molk, had de koeien in de winter nog vastgebonden staan, tussen palen.

Ook die vooruitgang in dierenvreugde ging vanzelf, het was geen Haagse oekaze. Melkrobot, koelinstallatie, ligboxenstal, dat kon alleen uit als er meer koeien kwamen. De buurman die geen zin had in investeringen, verkocht met liefde zijn land en koeien aan de jongere collega en daar kwam de schaalvergroting. Het aantal koeien bleef gelijk, maar er was een enorme krimp in het aantal boeren: tussen 1950 en 2016 stopten zes op de zeven boeren. Die krimp ging inderdaad ‘vanzelf’, het was geen doel, maar een logisch gevolg van eisen aan hygiëne en van technische ontwikkelingen.

Niks nieuws dus in landbouwland. Er komen veranderingen, maar niet binnen een jaar. Alleen gaat de krimp van het aantal varkens niet vanzelf. Een kwart van de varkensboeren die in aanmerking komen voor de stopsubsidie, wil die niet. Voor varkens hebben de veranderingen wel slecht uitgepakt. Van de 11 miljoen varkens (in 1950 1,9 miljoen) komt er bijna geen één buiten. Om mensen tegen stank te beschermen leven ze in stallen met luchtwassers. Dat is niet ‘vanzelf’ gegaan.

Ziet u toekomst voor het boerenleven in Nederland?