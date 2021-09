De meeste historici schrijven allang niet meer saai en stoffig

Het beeld van historici die zich opsluiten in ‘stoffige’ archieven en dan iets onleesbaars produceren, klopt van geen kant, stelt historicus Henk ’t Jong.

Mevrouw Portegies van uitgeverij Querido heeft wel een raar beeld van historici (Tijdgeest, 11 september). Wij zouden ons opsluiten in archieven en dan iets onleesbaars, of in elk geval iets saais produceren. Terwijl de diverse dames en heren journalisten leuke bestsellers afscheiden waarin ze interviews met echte mensen met historische gegevens combineren en zo meeslepende verhalen uitbrengen. Of reportages met eigen historische bespiegelingen afwisselen.

Nou vind ik het woord ‘verhaal’ wat dat betreft nogal beladen, want een verhaal is fictie. En dat is geschiedenis dus niet. Moeilijk te combineren, al zijn mensen als Geert Mak en Jan Brokken daar wel geroutineerd in. Maar dat zijn beiden door de wol geverfde journalisten die wel raad weten met een pakkend verhaal in een mix van fact en fiction.

Ja, kunst! Het zijn geen historici

Anderen hebben daar dikwijls meer moeite mee, de schrijvers “slagen er wel redelijk in om hun familiegeschiedenis te reconstrueren, maar ze laten niet of minder goed zien wat die zegt over de grote geschiedenis”. Ja, kunst! Het zijn geen historici. En dikwijls ook geen journalisten met 25 jaar ervaring.

Archieven, die dikwijls nog steeds het bijvoeglijk naamwoord ‘stoffig’ mee krijgen, zijn al tientallen jaren moderne, openbare en zeer toegankelijke instanties waar je door bijdetijdse, deskundige mensen goed geholpen wordt als je een stuk geschiedenis wilt uitzoeken. En je kunt er gratis binnenlopen om die kennis te verzamelen. Bovendien is veel van het materiaal inmiddels digitaal beschikbaar.

Ik ben het met mevrouw Portegies eens dat niet alle historici ‘begenadigde’ schrijvers zijn; daar zijn ze ook dikwijls niet voor opgeleid. Maar ik ken inmiddels veel door historici geschreven boeken die heel goed leesbaar zijn, en dus goed geschreven, en ook nog begrijpelijk voor de historische leek. En die bovendien de modernste denkwijzen over met name aspecten van onze vaderlandse geschiedenis laten zien.

Geschiedenisboeken geschreven door historici zijn allang niet saai en stoffig meer.

Lees ook:

Goed gedocumenteerd en lekker geschreven: we smullen van historische boeken

Het historische boek is van gedaante veranderd. Het grote gebaar kreeg gezelschap van de petite histoire, de archieftijger is overvleugeld door de verhalenverteller