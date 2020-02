De ‘Marokkanen-tweet’ van Baudet was geen oprisping of uitglijder

Toen ik eind vorig jaar op bezoek ging bij Thierry Baudet, kwamen we ook te spreken over zijn tweets. Waarom hij, zonder enige kennis van de daders, allerlei berichten over criminaliteit retweette met als ironisch commentaar ‘jongens’ of ‘pubers’. Waarom hij de leugen hielp verspreiden dat de Duitse piloot die zijn toestel met 149 inzittenden opzettelijk liet crashen een moslimbekeerling was. Waarom hij bij een foto van een groep zwarte vrouwen in Groningen – het betrof christenen uit Eritrea – het volgende toevoegde: ‘Vergeet niet, CDA en VVD houden de grenzen open. Laten Turkse vliegtuigen met IS’ers naar Nederland terugkeren.’

Ach ja, had hij gezegd, in de hitte van het moment kon hij weleens te gretig zijn. Excuses volgden er nooit, dat was niet nodig, hij hing alleen een beetje naar rechts omdat anderen veel te veel naar links hingen. Ook na zijn tweet van het afgelopen weekeinde, waarin hij ten onrechte beweerde dat ‘dierbare vriendinnen’ in de trein waren lastiggevallen door vier Marokkanen, liet hij excuses achterwege. Hij moest in een verklaring wel terugkrabbelen, maar zich verontschuldigen deed hij niet. En dat is logisch. In het racistische spel dat hij speelt, zijn de feiten ondergeschikt aan zijn wereldbeeld. “Empirie en theorie zijn twee verschillende dingen, en het eerste is voor mij niet interessant,” zei hij eens tegen NRC.

Nederland moet dominant blank blijven, vindt Baudet

Baudets wereldbeeld dan wel theorie is al jaren consistent, en zijn ‘Marokkanen-tweet’ was geen oprisping of uitglijder. Alles draait voor hem om de ‘auto-immuunziekte’ waar Nederland aan lijdt en die onze ondergang dreigt te worden: “Een deel van ons organisme – ons afweersysteem – heeft zich tegen ons gekeerd. Op elk vlak worden we verzwakt, ondermijnd, overgeleverd. Kwaadwillende, agressieve elementen worden ons maatschappelijke lichaam in ongehoorde aantallen binnengeloodst.” Klinkt dat nog abstract, op andere momenten laat hij er geen twijfel over bestaan wat hij bedoelt. Nederland moet ‘dominant blank’ blijven, ‘er is een reden dat alle Nobelprijswinnaars blank zijn’ en als we de ‘homeopathische vermenging met andere volken’ niet stoppen, zal er ‘nooit meer een Nederlander zijn’.

Ras speelt in dit denken een sleutelrol, ook als het wordt aangeduid met de begrippen ‘volk’, ‘cultuur’ of ‘beschaving’. En er moet gestreden worden. Bij de gewelddadige protesten tegen de opening van een asielzoekerscentrum in Geldermalsen in 2015, sprak Baudet van ‘noodweer’. Burgers hadden het recht, zei hij, zich teweer te stellen tegen de ‘schrijftafelmoord’ die de regering pleegde met deze ‘injectie van criminaliteit’. Schreibtischmörder is, zoals bekend, een term voor mensen als Adolf Eichmann; Baudet verbindt het aan de opvang van vluchtelingen.

Met dit alles in het achterhoofd is het messianisme van Baudet des te verontrustender. “Het project van mijn leven bestaat eruit dat ik de heelheid van de wereld wil herstellen”, liet hij optekenen. Wie zo utopisch denkt, riskeert veel ongeluk. En dan gaat het om meer dan een tweet.

