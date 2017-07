Sinds ik door een Amsterdamse intellectueel vergeleken ben met een grillige linksbuiten, kijk ik met een andere blik naar de snelle opkomst en soms wel erg snelle ondergang van de Marokkaanse-Nederlandse balvaardigen. Voetbalanalisten zijn het erover eens: als het op techniek, flair en snelheid aankomt zijn ze superieur. Op alle andere fronten wordt hopeloos gefaald.

Constante in de analyse is dat deze voetballers niet over de juiste mentaliteit beschikken. Wat is die juiste mentaliteit? Het schijnt dat de Afellay’s van deze wereld wat te weinig hebben aan doorzettingsvermogen, discipline en nuchterheid. Is het grote contract binnengehaald dan gaan alle sportieve ambities overboord en wordt het grote geld leidend. Waarin dit verschilt van wat Nederlandse voetballers meemaken, ontgaat me. Hebzucht spreekt een universeel verhaal.

Te succesvol

Ik heb een andere overweging in de aanbieding. De Marokkaanse voetballer is eigenlijk te succesvol. Het begint al in de familie die het talent in overdreven mate koestert. Er hangt zoveel van wat passeerbewegingen af. De grote broer ontfermt zich over de groeibriljant. Eerst is grote broer chauffeur, dan wordt hij scout, dan wordt hij zaakwaarnemer en dan opent hij het restaurant van de voetballer.

Het jonge talent is niet in staat om te incasseren

De weg naar de top is lang, maar ook weer niet zo lang want binnen de kortste keren staan de grote clubs aan de deur. Of er onverwijld een groot contract getekend kan worden. Dan komt de gemeenschap om de hoek kijken. In de Marokkaanse gemeenschap zijn voetballers heiligen. Hun voeten de vlucht uit een wereld van achterstand. Ze gedragen zich ook zo voorbeeldig. Dat alles verandert vrij snel wanneer men in het hoofdelftal staat. De wereld verandert in korte tijd compleet. De voetbalwereld blijkt keihard. Zie daar als puber maar weerstand aan te bieden. De omgeving kan dan weinig voor je doen. Ook voor hen is het een vreemde wereld - die grote broer blijkt toch niet zoveel verstand van zaken te hebben als gedacht.

Het talent ondertussen blijft heilig. Ik herinner me een bezoekje aan een Marokkaans restaurant waar een Ajax-shirt hing met daarop een Marokkaanse naam. De jongen was onlangs negatief in het nieuws gekomen na een aanvaring met een politieagent in burger. Ik maakte daar een opmerking over in de trant van “als voetballer lig je onder een vergrootglas”, waarop de oom van de voetballer in de verdediging schoot. Het kwam erop neer dat de voetballer niets verkeerd had gedaan. De samenleving zat fout.