De markt marcheert almaar verder het klaslokaal binnen

Ik herinner me nog het ongemak van de afdelingsleider toen ik hem vroeg of privélessen niet verstandig zouden zijn voor een van zijn leerlingen, tevens een van mijn kinderen. Dat stond ons vrij, zei hij met een scheef lachje, maar het leek hem niet nodig. Later realiseerde ik me dat hij eigenlijk bedoelde dat het niet nodig had moeten zijn; zijn ongemak was een vorm van gekrenkte trots. “We kunnen dit als school oplossen”, verzekerde hij. “We pakken het op.” Een paar maanden verder huurden we toch maar een jonge student in voor lessen aan huis, nog net op tijd om een wiskundedebacle te voorkomen.

Zo heel lang geleden is dit niet, maar als ik de berichten lees over de huidige ‘privatisering’ van het onderwijs – zoals gisteren weer in een alarmerend advies van de Onderwijsraad – dan geloof ik dat ik het staartje van de normaliteit heb meegemaakt. Inmiddels lijkt het idee dat een school zijn leerlingen op eigen kracht naar de eindstreep kan brengen totaal achterhaald. Het onderwijs kan niet meer zonder de commerciële aanbieders van huiswerkbegeleiding, bijles en examentraining.

Het is opmerkelijk en pijnlijk: als het gaat om andere sectoren, denk aan de volkshuisvesting, wordt volmondig erkend dat de overheid te veel ruimte heeft prijsgegeven aan de markt, maar bij het onderwijs marcheert de markt almaar verder het klaslokaal binnen. Het betekent dat wij een cruciale schakel in de volwassenwording – wat voor mensen zouden we willen dat onze kinderen werden – in handen geven van bedrijven. Misschien doen ze goed werk, al ben ik bang dat ze vooral koersen op meetbare resultaten en het onmeetbare laten liggen, maar er is sowieso reden voor huiver.

Dat begint bij het feit dat de commerciële partijen buiten het kwaliteitstoezicht van de Schoolinspectie vallen. Ze zijn onderaannemers, de scholen blijven verantwoordelijk, maar die zijn overbelast, anders hadden ze geen onderaannemers in de arm genomen. En hoe zit het met de financiële kant van de zaak? Als scholen huiswerkinstituten en andere private aanbieders inzetten voor reguliere onderwijstaken zullen ouders daar niet individueel voor worden aangeslagen, neem ik aan. Maar Trouw meldde ook dat de uitgaven van ouders aan privé onderwijs in 25 jaar zijn gestegen van 26 naar 284 miljoen euro, en iedereen begrijpt dat die miljoenen niet uit de portemonnee van de laagste inkomensgroepen zijn gekomen. Voeg daarbij dat scholen de ouderbijdrage gebruiken om van alles te bekostigen dat leerlingen moet lokken – de skireis, niet de wiskundeles – en het mag duidelijk zijn dat het onderwijs nog altijd ook selecteert op klasse, afkomst, inkomen. “Een schooldiploma wordt zo voor de ene leerling of student gemakkelijker te behalen dan voor de andere”, concludeert de Onderwijsraad.

Is er een politieke partij die dit alles met tevredenheid aanschouwt? Ik kan het me niet voorstellen, zelfs niet van de VVD. Minister Arie Slob waarschuwde deze zomer al voor het gevaar ‘dat allerlei commerciële partijen het misschien gaan overnemen’. Bijles voor het aanstaande kabinet.