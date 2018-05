De manier waarop westerse leiders een fijne ramadan wensen

Wie kan ze ooit vergeten? De metershoge levensechte doolhofhaag in Marivaux’ ‘Le triomphe de l’amour’, de gigantische marmeren wijsvinger in Mozarts ‘La clemenza dit Tito’, het rokende Vesuviusje in Rossini’s ‘Il Turco in Italia’, of de wuivende witte rietkragen van papyrus in Händels ‘Giulio Cesare in Egitto’.