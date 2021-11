De man kan geen man meer zijn en gaat rellen

Het is allemaal de schuld van Tinder. De rellen in Rotterdam. De positie van de jonge man is in staat van verval. Hij is uit de collegebanken verjaagd door gedisciplineerde jonge vrouwen. En van de arbeidsmarkt verjaagd door hoger opgeleide vrouwen.

Onze neoliberale samenleving met de nadruk op efficiëntie en zelfredzaamheid heeft weinig ruimte voor het pauwgedrag van roekeloze jonge mannen. De klassieke speelterreinen van de man waar hij zijn kracht, talent en aantrekkelijkheid kan laten zien werden tot verboden gebied verklaard. Corona maakte contactplekken verboden terrein. Café, sporthal, stadion – allemaal op slot. Het werk lag ook stil. Mannen die thuis met de armen over elkaar zitten, weggehouden van alles wat hun leven zin en aanzien geeft, daar groeit een brandhaard van wrok.

Vechten om een vruchtbare vrouw

Om de geestdodende verveling te verdrijven grijpt men naar de mobiele telefoon. De biologische klok tikt ook voor mannen: wie vindt een goede vrouw? Tinder doet niet aan gelijke verdeling. Onderzoek laat zien dat tien procent van de mannen zestig procent van de likes krijgt. Deze ultrakleine groep staat in de belangstelling van aantrekkelijke, hoogopgeleide vrouwen met een hoog vast inkomen. Deze mannen hebben het voor het uitkiezen.

De wanhopige rest moet vechten om een veel kleiner en armer potentieel aan vruchtbare vrouwen. Die vrouwen op hun beurt hebben veel meer eisen, en kunnen het vaak zonder man af. Dit betekent dat de kans op nageslacht voor een groeiende groep van jonge mannen nul zal zijn. Bij leven al uitgestorven.

Het leger bood deze mannen de kans om op het slagveld heroïsch te sterven, of als held thuis te komen. Maar drones hebben dat heroïsche verhaal voorgoed naar het rijk van de fictie verwezen.

Vrouwen doen mannendingen, mannen vrouwendingen

Wil je als man in de smaak vallen dan moet je op de sociale media uitstralen dat geld geen probleem is, en dat genot in het verschiet ligt. Mannen die niet aan dit plaatje kunnen beantwoorden, zullen nooit een geschikte huwelijkspartner vinden.

Het klassieke gezin heeft bovendien zijn glans verloren. Er zijn samenlevingsvormen ontstaan waarin de klassieke rolverdeling tussen man en vrouw simpelweg niet meer bestaat. Vrouwen doen mannendingen, mannen doen vrouwendingen. Het aantal schakeringen is eindeloos geworden.

Geweld wordt van vader op zoon overgegeven

We kijken vol verbazing naar de puinhoop die de relschoppers in Rotterdam hebben aangericht. Maar met nog meer verbazing zullen de relschoppers gekeken hebben hoe de opruimingsdiensten voor het ochtendgloren al de puinhoop hadden weggehaald. Mannen hebben duizenden jaren ervaring met het aanrichten van geweld. Geweld ligt al generaties in hun onderbuik te wachten om tot ontploffing te komen. Het wordt van vader op zoon overgegeven. Deze tijd wil van het erfstuk af. Jouw ultieme kunstwerk gaat linea recta richting de vuilnisbak.

Radicale bewegingen verzetten zich op manische wijze tegen verandering. Het verzet lijkt absurd, hopeloos zelfs, maar ook de wanhoop heeft potentie. De kracht van het fascisme is dat het begon als kleine, drukdoenerige, tegenbeweging van jonge mannen die niets te verliezen hadden. Het fascisme creëert een parallelle wereld waar het goed toeven is. Geweldig is kracht. Democratie is zwak. Liberalisme is decadent. De vrouw is nietig. De man is leidend. En troost is wraak.