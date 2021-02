De man is het probleem en ook de oplossing

Afgelopen week zag ik een tv-spotje voor politieke partijen waarin Geert Wilders, leider van de PVV, de witte man als slachtoffer opvoert. Hij legt in dit spotje precies bloot waarvan ik vermoed dat het de oorzaak is van de huidige onrust in Nederland. De heteroseksuele witte man die het zat is de schuld te krijgen van alle ellende in deze wereld. In de tv-spot vraagt de PVV-leider aan hem om op te staan en te vechten voor zijn vrijheid.

Wilders’ oproep doet me denken aan zijn uitspraak van vijf jaar geleden. Destijds sprak hij over een islamitische invasie van testosteronbommen met baarden die de Nederlandse vrouwen lastig komen vallen. Hij duidde op de Syrische vluchtelingen die naar Nederland kwamen om asiel aan te vragen. Nu, vijf jaar later, kunnen we zeggen dat deze groep Syrische mannen hun testosteronbommen hebben ingeruild voor goed onderwijs, banen en niet minder belangrijk, de harten van veel Nederlandse vrouwen en mannen. Wat veel van zijn PVV-aanhang niet lukt, lukt deze mannen wel.

De PVV-leider verkondigt vaak de diepe angst van de minderbedeelde Henken en Ingrids. Hij zag allang wat ik ook gezien heb: dat de Nederlandse man zijn hoogste piek bereikt heeft. Met de #MeToo-discussies die een paar jaar geleden kwamen aanwaaien, wist ik dat hun ster in rap tempo aan het dalen was en dat de Nederlandse man het moeilijker gaat krijgen.

Brandende schuldvraag

We zien in Nederland een trend van mensen die rechtvaardiging eisen voor gewelddadige mannendaden in het nu en uit het verre verleden. En dan heb ik het niet alleen over aanvallen op mannen in machtsposities. Vrouwen, mensen met kleur en minderheden hebben de afgelopen jaren de aanval op mannen in de breedste zin van het woord geopend, waarbij vooral de witte heteroseksuele man het moest ontgelden. Boven hun hoofd hangt de brandende schuldvraag of ze bereid zijn hun privileges op te geven. Zij krijgen de schuld van alles wat er mis is in de wereld met als focuspunt de ellende van de onderdrukten.

Het klopt dat je mannen overal tegenkomt. Op het voetbalveld, op straat, in de politiek, in kerken, moskeeën, gevangenissen en binnen veel instellingen staan zij aan het roer. Zelfs de tekst die u nu leest, wordt door een man geschreven. Door mij dus. We hebben meer dan tweeduizend jaar lang oorlogen gevoerd, vrouwen onderdrukt, landen ingepikt en slaven gemaakt van de medemens. De man die ik bedoel vindt u in alle rassen, religies of etniciteiten. Overal in de wereld vindt u ons en we zorgen voor veel ellende. Ondanks deze ellende zijn wij mannen ook onderdeel van de oplossing.

Vrouwen op een voetstuk

Veel mannen, inclusief ikzelf, hebben aanvaard dat de emancipatie van de vrouw beter is voor de wereld. Wij van de categorie ‘ruimdenkende mannen’ hebben ook ingezien dat we onze vrijheden niet verliezen wanneer we vrouwen op een voetstuk plaatsen. Wij zijn niet bang om onze privileges kwijt te raken. Maar hoe zit het met de categorie mannen die een hekel hebben aan het systeem en aan alles en iedereen die hun privileges van hen wil afpakken? Hierbij doel ik voornamelijk op de mannen die de PVV-leider expliciet aanspreekt om voor hun vrijheid te vechten.

Waarbij ik één ding zeker weet. Als de verkiezingen geweest zijn en het geweld opzwelt zal de oproerkraaier in de Tweede Kamer hen als een baksteen laten vallen.

Babah Tarawally is schrijver, columnist en programmamaker. Voor Trouw schrijft hij om de week over (verborgen) discriminatie en racisme, maar vooral over manieren om elkaar op dit thema te kunnen verstaan. Lees ze hier terug.