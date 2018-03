De man die Pechtold een appartement schonk, wil mijn vriend niet zijn

Het voorstel voor een salarisverhoging van de topman van ING met 50% was daar een evident voorbeeld van. Verontwaardiging alom. Maar op een kleinere schaal merk ik dat bijvoorbeeld de Penthouse-affaire van Alexander Pechtold de gemoederen ook flink bezighoudt. Het gaat om het aan Pechtold door een Canadese diplomaat geschonken appartement (marktwaarde rond de 190.000 euro) dat de D66-leider niet bij het geschenkenregister van de Tweede Kamer had gemeld. Pechtold beschouwt dit als een privézaak.

Op de column die ik afgelopen zaterdag hierover schreef kwamen buitengewoon veel reacties via sociale netwerken, brieven of mail. Men vindt bijvoorbeeld dat het gebrek aan transparantie van haar leider niet bij een partij als D66 past. Van Trouw-lezer De W. te S. kreeg ik een kopie van zijn verzoek aan de Belastingdienst om aan Alexander Pechtold een ‘schenkbelasting’ van 62.920 euro op te leggen. Origineel. Van lezer S., die als notaris werkzaam is geweest, kreeg ik een gedetailleerde fiscaal-civielrechtelijke uitleg over deze opvallende schenking, waarbij hij de vraag opwierp of Pechtold en de Canadese oud-ambassadeur niet hebben samengespannen om de Canadese belasting te ontwijken.

Omdat ik in mijn column de passieve houding van de Nederlandse pers aan de kaak stelde, had ik daarvóór wel zelf geprobeerd contact te leggen met de schenker, de oud-diplomaat Serge Marcoux uit Montreal.

Negen vragen

Op vrijdag 9 maart om 11.21 uur stuurde ik hem (als journalist) een lijst met negen vragen in het Frans (zijn moedertaal) evenals een vriendschapsverzoek op Facebook om de communicatie tussen ons te vergemakkelijken. Die vragen luidden als volgt. ‘Wat was de reden om uw appartement aan de heer Pechtold te schenken? Vond u niet dat een geschenk ter waarde van 190.000 euro een probleem kon worden omdat de ontvanger een belangrijke Nederlandse politicus is? Hebt u tijdens de transactie hier over nagedacht? Sprak u met de heer Pechtold hierover vóór of tijdens de overeenkomst? Hebt u in ruil voor deze schenking diensten of goederen van de heer Pechtold ontvangen? Wist u dat er een klacht wegens corruptie en valsheid in geschrifte bij de Nederlandse Justitie is ingediend? Zo ja, waarom hebt u tot op heden niet publiekelijk gereageerd? Hebt u met de heer Pechtold over deze kwestie gehad sinds zijn aanvang in december jl? Mocht u door de Nederlandse rechter als getuige opgeroepen worden, bent u dan bereid om naar Nederland te komen?’

Mijn vragen bleven een week onbeantwoord. Eergisteren stuurde ik een tweede verzoek dat ook geen respons kreeg. Een Facebook-vriend van de Canadese oud-diplomaat ben ik ook niet geworden. Gisteren merkte ik dat ik geen nieuw verzoek meer kon sturen. Serge Marcoux heeft speciaal voor mij deze mogelijkheid op zijn pagina geblokkeerd.