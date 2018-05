De machtspositie van de man lijkt het gevolg van een evolutionaire mismatch

Is het antwoord op beide vragen 'ja', dan scoort u hoog op een seksisme-test. Seksisme, discriminatie van mensen op basis van hun geslacht, is een belangrijk probleem omdat het kan aanzetten tot seksueel geweld. Internationaal onderzoek laat zien dat ongeveer 30 procent van de vrouwen te maken heeft met seksueel geweld. De hoogste percentages geweld tegen vrouwen vinden we in Afrika en Zuid-Amerika, maar ook in Europa en de VS wordt ongeveer 1 op de 5 vrouwen het slachtoffer. Niet voor niets heeft de #MeToo-campagne een gevoelige snaar geraakt. Maar waar komt seksisme vandaan en wat kunnen we er aan doen?

Een evolutionair psychologische theorie stelt dat seksisme het gevolg is van het leven in een patriarchale samenleving, waarin mannen het voor het zeggen hebben. Patriarchale maatschappijen zijn evolutionair nieuw. Ze zijn pas zo'n 12.000 jaar geleden ontstaan, met de landbouwrevolutie, toen landerijen moesten worden bewerkt met fysieke kracht en bezittingen zoals grond werden overgedragen in de mannelijke lijn. Vrouwen verhuisden naar de boerderij van hun man en werden daar als een soort broedmachine behandeld. De vrouwen hadden meestal geen eigen familieleden in de buurt om zich te beschermen tegen seksuele intimidatie.

Hoe anders zag de positie van de vrouw eruit in de lange periode vóór de landbouwrevolutie, de beroemde 99 procent van onze geschiedenis die de mens in eenvoudige jagers-verzamelaarsgroepen doorbracht. Volgens antropologen waren deze samenlevingen egalitair, mannen en vrouwen werkten samen op basis van gelijkwaardigheid en seksueel geweld tegen vrouwen bleef beperkt. Mocht het toch voorkomen, dan had de vrouw altijd de optie om weg te gaan en zich aan te sluiten bij de eigen familiegroep.

De populariteit van mensen als Thierry Baudet kan verklaard worden uit de frustratie van mannen met deze nieuwe werkelijkheid

Chimpanseemannetjes Onze neefjes, de chimpansees, laten zien wat er gebeurt als vrouwen niet weg kunnen. Zij leven ook in een patriarchale samenleving waarin de vrouwtjes van groep wisselen en belanden in groepen waarin de mannetjes familie van elkaar zijn en elkaar dus helpen. Chimpanseemannetjes zijn gewelddadig tegen de vrouwtjes en verkrachting is eerder regel dan uitzondering. Het lijkt er dus op dat de huidige machtspositie van de man het gevolg is van een evolutionaire mismatch die is ontstaan na de landbouwrevolutie. De schrijver van 'Homo Sapiens', de Israëlische historicus Yuval Harari, noemt de landbouwrevolutie niet voor niets het grootste schandaal in de menselijke geschiedenis. In mijn 'Universiteit van Nederland'-lezing gebruik ik de glazen piramide als metafoor van het mannelijke privilege. De organisaties waarin we nu leven en werken zijn gecreëerd door en voor mannen: ze zijn groot, complex, hiërarchisch en competitief. Onderzoek van onze promovenda Sofia Schlamp laat zien dat vrouwen een sterkere afkeer hebben van grotere hiërarchische organisaties dan de gemiddelde man.