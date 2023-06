De macht van Rutte groeit alleen maar

Zelfs als je Rutte naar Sint-Helena zou verbannen, moet je niet verbaasd opkijken als hij na een paar dagen weer in de Hofvijver opduikt. De liberaal is niet uit het Torentje weg te branden. Hij overleefde deze week het zware Kamerdebat over de Groningse gaswinning.

De machiavellistische verklaring hiervoor is dat het aftreden van een minister niet afhangt van de zwaarte van de begane zonde, maar van tijd en omstandigheden. Het zou voor de burgers al bevredigender zijn als politici hier in hun slotafweging open over zouden zijn. Nu was er, zeker in het mishandelde Groningen, teleurstelling dat CDA en ChristenUnie na een harde inzet in het debat, zich in het elfde uur toch weer aan de voeten van Rutte vlijden.

Het heenzenden van Rutte had zonder twijfel genoegdoening gegeven. In het verleden zijn er ministers direct afgetreden, dus zonder verantwoording aan de Kamer, om tegemoet te komen aan het geschokte publieke gemoed. Rutte had die consequentie ook kunnen trekken uit het enquêterapport over het overheidsfalen in Groningen, maar hij redeneert, nadat hij de tijd zijn afvlakkende werking heeft laten doen, volgens de doctrine: niet aftreden, maar optreden.

Onze democratie werkt nog wel, maar ademt niet meer

Hij kan dat doen, omdat zijn positie in Den Haag nog altijd sterk is. Die positie is gebaseerd op de electorale resultaten van zijn partij. Sinds 2010 is de VVD de grootste en is het Rutte, na een slecht begin, telkens gelukt de sleutel van het Torentje de goede kant op te draaien.

De sterkte van zijn positie wordt mede bepaald door de zwakte van zijn rivalen in een krachtenveld dat gefragmenteerd en, door populisten die onze rechtsstaat verwerpen, gemankeerd is. In 2012 kwam de PvdA nog heel dichtbij, maar sindsdien heeft Rutte zijn rivalen, ‘wijd en zijd, verjaagd, verstrooid, doen zuchten’.

Kortom, zonder de VVD is er geen reëel alternatief voorhanden. Daardoor werkt onze democratie nog wel, maar ademt zij niet meer, zoals in de tijden van het driestromenland dat een gezonde wisselwerking in de macht mogelijk maakte. Van essentiële betekenis in de politiek: Rutte behoudt het vertrouwen van zijn eigen VVD, ondanks onvrede over het asielbeleid; een uitdager dient zich nog niet aan.

‘U bent de leider van dit land’

Rutte is dus niet alleen de spin in het Haagse web, hij heeft ook nog eens mist laten ontstaan over zijn rol en gewicht als minister-president. De eerste onder zijns gelijken volgens het formele staatsrecht, zo onderstreept hijzelf keer op keer. Maar tegelijk neemt hij de indruk niet weg dat hij de baas is. In het debat zei hij: ‘Als ik er ben, denken mensen: O, de baas is er. Dan kan ik wel zeggen dat wij formeel helemaal geen baas hebben, maar dat is wel hoe mensen het zien’.

Dat is tot daaraan toe. Maar Rutte maakt het mistig als hij daaruit concludeert dat hij daarvoor niet wegloopt. Hij lijkt zelfs gretig te berusten in de opvatting dat hij ‘eindverantwoordelijk’ is. Je kunt zeggen: goed dat hij zich niet achter het formele staatsrecht verschuilt. Maar de keerzijde is een breuk met het beginsel van collegiaal bestuur en de geboorte van de regeringsleider, een beetje naar Brits model, een beetje on-Nederlands.

De ironie is dat de Tweede Kamer hem die brede rol ook opdringt, door hem voor allerlei zaken op het matje te roepen en hem op die ‘eindverantwoordelijkheid’ aan te spreken. BBB-aanvoerster Van der Plas ging nog een stap verder met de uitroep: ‘U bent de leider van dit land’. Misschien zei ze het uit onschuld, maar deze kijk op het ambt is reden wat onrustig te worden bij het niet geheel irreële vooruitzicht dat zij de volgende premier wordt.

Wie de premier klein wil maken, maakt hem groot

Het collegiale bestuur past in onze traditie van verscheidenheid. Het brengt een zekere stroperigheid mee, die echter verre is te verkiezen boven één dirigerende hand. In de kracht van Rutte openbaart zich dus tegelijk de zwakte van onze democratie in deze tijd. Het levert deze paradox op: wie de premier klein wil maken, maakt hem groot.

Het sterk debuterende CDA-Kamerlid Vedder had dat scherp door. Ze wilde niet meedoen aan ‘Rutte-bashen’, maar was uit op concrete toezeggingen aan Groningen. Terecht, de focus op een Barbertje dat moet hangen, verenigt het parlement niet op krachtig tegenspel aan de regering, maar verdeelt het direct langs partijpolitieke lijnen. Politici hebben niet meer het geduld de vertrouwensvraag voor het slot te bewaren en dan ook de gevolgen van een eventuele crisis bij hun finale afweging te betrekken.

Toch is de frustratie over de onaantastbaarheid van de premier te begrijpen. Een zondebok de woestijn in sturen is niet iets van oude tijden; het kan nog altijd reinigend werken in de Haagse binnenwereld en daarbuiten het rechtsgevoel bevredigen. De verslaafdheid van Rutte aan ‘zijn baan’ en de macht heeft een verstikkend effect en tast de democratische moraal aan. Dat blijft staan.