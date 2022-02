De macht is in handen van een kaste die zichzelf in stand houdt. Hoe breken we dat open?

Joris Luyendijk heeft een nieuw boek geschreven. Mocht het u zijn ontgaan, dan had u dit weekeinde andere dingen te doen dan ik, wat overigens alleen maar aanbevelenswaardig is. Maar Luyendijk stond prominent in de Volkskrant en NRC, en op Twitter was hij zelfs een tijdje het meest besproken onderwerp (trending in modern Nederlands). Goed gedaan, zou je zeggen, maar niet alle belangstelling was even vleiend.

Luyendijk stelt in zijn boek, De zeven vinkjes geheten, aan de kaak ‘hoe mannen zoals hij zelf de baas spelen’. En dat ‘zoals hijzelf’ schiet sommigen in het verkeerde keelgat. Hier stelt een lid van een bevoorrechte kaste zijn eigen voorrechten ter discussie, dat zou je moedig kunnen noemen. Maar je kunt ook zeggen, en dat geluid klinkt uit de gelederen van de niet-bevoorrechten: wij zeggen dit al heel lang, maar ons wordt niet geluisterd. Dat jij zoveel aandacht krijgt is precies het bewijs van jouw privilege. Ik ben geneigd het met beide stemmen eens te zijn. Je kunt het Luyendijk moeilijk kwalijk nemen dat hij een groot bereik heeft en tegelijkertijd is het wrang dat de mensen om wie het gaat zelf minder gemakkelijk een podium vinden.

Wat Luyendijk vertelt is dit: de bovenste bovenlaag van Nederland is intens eenzijdig samengesteld. En doordat die bovenlaag altijd zelf zijn eigen opvolgers kiest, verandert er niets. De topposities in politiek, bestuur, media en bedrijfsleven worden gedomineerd door lieden - zeg maar gerust: mannen - die samen nog geen 3 procent van de samenleving uitmaken. Luyendijk noemt deze categorie ‘de zeven vinkjes’: man, wit, hetero, minstens één in Nederland geboren ouder, minstens één ouder met een hogere opleiding of zekere status, zelf vwo of gymnasium en universiteit gedaan.

Dat de macht in handen is van een zichzelf instandhoudende kaste, is niet alleen problematisch omdat anderen - met minder vinkjes, maar even getalenteerd - de top niet zullen bereiken, maar ook omdat de mensen aan de top een zeer beperkt perspectief hebben. Wij gaan voor kwaliteit, zeggen ze, en komen dan altijd uit bij mensen als zijzelf. Migranten hebben zich een andere cultuur eigen moeten maken, hun kinderen schaken op minstens twee borden, homoseksuelen moeten hun plek veroveren, vrouwen moeten knokken tegen vooroordelen, lager opgeleiden moeten bewijzen dat status en diploma’s niet alles zeggen - het levert hun incasseringsvermogen op, en ook een besef van kwetsbaarheid.

Intussen bepalen de onkwetsbare zeven-vinkjes ‘welke prioriteit er wordt gegeven aan de bestrijding van discriminatie en van sociaal-economische onrechtvaardigheid’, aldus Luyendijk. “Wat merkwaardig om juist dit soort wereldvreemde mannen op zo veel plekken de baas te laten spelen.” Ja, dit alles was buiten Luyendijks kaste al lang bekend, maar iemand moet het zijn subcultuur vertellen, en hij kan dat. Ik heb nog wel twee vragen. Waarom de focus op de top van de piramide, werken dezelfde mechanismen niet op veel meer niveaus? En wat kunnen we doen om het onderwijs, de arbeidsmarkt, de woningsector en het bestuur opener te maken voor iedereen? Hoe ons land is, is aan onszelf.