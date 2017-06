De lobby voor de intensieve veehouderij is nietsontziend

Of mensen er nu doodziek van worden, zoals bij de Q-koorts, of dat we onze eerste levensbehoefte, goed drinkwater, in de waagschaal stellen, het dondert niet. Ook niet de teloorgang van onze natuur- en landschappelijke waarde.

Lees verder na de advertentie

De intensieve veehouderij mag geen strobreed in de weg gelegd worden. Dat is het adagium van de landbouwlobby in Nederland, onder de bezielende leiding van LTO en met krachtige politieke ruggesteun van VVD, CDA, ChristenUnie en SGP.

Lees de EU-rapportage over het Nederlandse milieubeleid. Of de evaluatie meststoffenwet door het Planbureau voor de Leefomgeving. Of het RIVM-rapport over gezondheidsrisico's van de veehouderij. Of het recente onderzoek van bureau Biosphere naar de funeste invloed van de stikstofdeken over Nederland.

Of praat gewoon met bewoners van Oost-Brabant, met zijn 2800 varkens per vierkante kilometer het meest veedichte gebied ter wereld. Besef dat de landbouw goed is voor 10 procent van de totale CO2-uitstoot.

Uit alles blijkt: dit kan zo niet doorgaan. We kunnen prima een florerende veehouderijsector in Nederland hebben, maar de aard en omvang van nu zijn buiten alle proporties.

Uitstel Vorige week donderdag trok de vereniging van drinkwaterbedrijven Vewin aan de bel. Afgelopen zaterdag berichtte Trouw daarover: vermesting bedreigt onze drinkwatervoorziening. Maar vrijdag al was er een politieke actie van een Kamermeerderheid onder aanvoering van de VVD: de behandeling van het Zesde actieprogramma nitraatrichtlijn, het plan dat erop gericht is om de hoeveelheden stikstof in grond- en oppervlaktewater terug te dringen, werd uitgesteld tot na de zomer. Blijkbaar moeten eerst de belangen van de veehouderij nóg steviger verdedigd worden achter de schermen. En zo gaat het in politiek Den Haag vaak: er wordt getracht het wetsvoorstel veedichte gebieden in de prullenbak te laten belanden. De provincie Brabant heeft die wet keihard nodig om iets te kunnen doen aan de ellende in Oost-Brabant. Maar CDA- en VVD-gedeputeerden van ándere provincies lopen voorop om te roepen dat ze die wet niet willen hebben: stel je voor dat er bij hen ook burgers een beroep zouden doen op het openbaar bestuur om hun leefomgeving en gezondheid te beschermen. Intussen stookt ZLTO het vuurtje van 'boze boeren' in Brabant lekker op. Besef dat de landbouw goed is voor 10 procent van de CO2- uitstoot Een voorstel om met dierenrechten een grens te stellen aan de snel groeiende geitenhouderij wordt weggestemd. Het moet blijkbaar weer eerst uit de hand lopen, voor we iets doen. Ook een voorstel om niet alleen schadevergoeding voor door dierziekten getroffen veehouders te regelen, maar ook een vergoeding voor slachtoffers van Q-koorts en andere zoönosen (infectieziektes waarbij mensen door dieren besmet worden), treft eenzelfde lot. De weifelende opstelling van staatssecretaris Van Dam helpt ook niet echt. Ondanks dat een ambitieus Zesde actieplan nitraatrichtlijn van nut is in de moeilijke discussie met de Europese Commissie over verlenging van de uitzonderingspositie (derogatie) die Nederland heeft om meer fosfaat te mogen gebruiken, lijkt het erop dat al in de voorbereiding, waar LTO een forse vinger in de pap heeft, het actieprogramma wordt uitgekleed. De noodklok van Vewin spreekt boekdelen. Het is onthutsend dat in Nederland de hoeders van levensbehoefte nummer 1, schoon drinkwater, zo de aandacht moeten vragen voor het behoud van drinkwaterbronnen, terwijl iedereen hier dat als vanzelfsprekende prioriteit zal beschouwen. Het tekent de macht van de nietsontziende lobby voor de intensieve veehouderij. Rik Grashof is Tweede Kamerlid voor GroenLinks

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.