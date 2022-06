De linkse vuist van PvdA en GroenLinks heeft een hoge prijs

Wie denkt dat de sociaaldemocratie in dit land inmiddels echt op sterven na dood is, had afgelopen weekend naar het PvdA-congres in Nieuwegein moeten komen. Er hing optimisme in de lucht, een gevoel dat de partij in staat moet kunnen zijn om terug te keren naar het centrum van de macht.

Dat optimisme werd vooral aangewakkerd door jongeren in de zaal, die haast zonder uitzondering de noodzaak van een ‘linkse vuist tegen rechts beleid’ duidelijk probeerden te maken. Het is ook geen toeval dat juist de jongeren groot voorstander zijn van de nauwe samenwerking met GroenLinks, gezien de zorgen om het klimaat en de gevolgen van de opwarming van de aarde voor toekomstige generaties. Een inspreker vatte de situatie als volgt samen: zo lang links verdeeld is, wint rechts altijd.

Gefronste wenkbrauwen over de euforie

In de wandelgangen van het congres zag John Bijl de euforie over de blokvorming op links met gefronste wenkbrauwen aan. Bijl (geen partijlid, maar aanwezig als spreker) is directeur van het Periklesinstituut. Hij traint lokale politici (raadsleden en Statenleden) om zo goed en effectief mogelijk politieke besluiten te kunnen nemen. Zijn uiteindelijke doel is het versterken van de democratie.

En daar knelt de schoen, zegt Bijl. PvdA en GroenLinks zullen volgend jaar, als de nieuwe Eerste Kamer is geïnstalleerd, hun fracties samenvoegen. Beide partijen doen niet heel geheimzinnig over de motieven: electoraal gewin, een machtsfactor worden in de senaat.

Kiezers stemmen niet direct voor de Eerste Kamer. Ze mogen volgend jaar maart wel de Provinciale Staten samenstellen, waarna de Statenleden de nieuwe senaat bepalen. Wat nu nog meer dan ooit dreigt is dat de Statenverkiezingen worden overvleugeld door de verhoudingen in Den Haag.

Je ziet al voor je hoe de trekkers weer oprukken richting de provinciehuizen

John Bijl benadrukt het nog maar eens: provincies hebben belangrijke, niet te onderschatten taken. Ze bemoeien zich met de inrichting van het landschap (waar komen de windmolens?) en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het natuurbeleid. Dat laatste betekent ook dat zij het stikstofplan van het kabinet in goede banen moeten leiden. Het behoeft geen nadere uitleg dat dit buitengewoon ingewikkeld gaat worden. Je ziet al voor je hoe de trekkers - opnieuw - oprukken richting de provinciehuizen. Het versterkt de noodzaak dat daar goede Statenleden zitten, die zijn gekozen om wie ze zijn en waar ze voor staan.

We hebben vaker gezien dat verkiezingen worden gekaapt door Haagse kopstukken, met als absoluut dieptepunt het debat tussen Mark Rutte en Thierry Baudet tijdens de campagne voor de Europese verkiezingen van 2019.

De vrees lijkt me gerechtvaardigd dat PvdA en GroenLinks in aanloop naar de Statenverkiezingen zullen benadrukken hoe belangrijk deze zijn voor de machtspositie in de Eerste Kamer. Daar sta je dan als kandidaat-Statenlid, met je mooie plannen voor duurzame energie en je oplossingen voor de stikstofproblemen in jouw provincie.

Oud-PvdA-leider Ad Melkert vindt dat de linkse partijen de Eerste Kamer belangrijker maken dan die is. Feit is dat de senaat steeds politieker opereert en losraakt van haar belangrijkste taak; het controleren van wetgeving. PvdA en GroenLinks doen daar nog een schepje bovenop door met hun actie de provincie te overschaduwen. Die linkse vuist heeft een hoge prijs.

Bart Zuidervaart is chef van de redactie politiek. Hij schrijft wekelijks een column.